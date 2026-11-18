Για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, την προσαρμογή του στην Ελλάδα, αλλά και το ενδιαφέρον που είχε δείξει ο Ολυμπιακός μίλησε ο Σαντίνο Αντίνο.

Ο Αργεντινός εξτρέμ παραχώρησε εκτενή ραδιοφωνική συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε σε αρκετές πτυχές της ποδοσφαιρικής του διαδρομής, ξεκινώντας από τα παιδικά του χρόνια και τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν όσα αποκάλυψε για τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, καθώς παραδέχθηκε πως οι διαπραγματεύσεις με τη Γοδόι Κρουζ δεν ήταν εύκολες. Όπως εξήγησε, ο πρόεδρος της αργεντίνικης ομάδας επιθυμούσε να τον παραχωρήσει στη Ρίβερ Πλέιτ, ωστόσο ο ίδιος είχε πάρει την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στους «πράσινους».

Οι δηλώσεις του Αντίνο:

Για το πού γεννήθηκε και τα παιδικά του χρόνια:

«Γεννήθηκα στην πόλη Μεντόσα, μια μικρή αλλά όμορφη πόλη της Αργεντινής, από εκεί ξεκίνησα. Ήμουν ένα χαρούμενο παιδάκι, σε μια ενωμένη οικογένεια. Θυμάμαι ότι μέσα στο σπίτι έπαιζα μπάλα με τον αδερφό μου και κάναμε ζημιές (γέλια). Στη γειτονιά είχα πολλούς φίλους και παίζαμε διάφορα παιχνίδια, κρυφτό, με ψεύτικα όπλα, μπαίναμε σε κουφάλες δέντρων… Περνάγαμε πολύ ωραία και με πολύ γέλιο».

Για το πώς ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο:

«Ξεκίνησα παίζοντας ποδόσφαιρο σάλας σε μια ομάδα της γειτονιάς μου. Παίζαμε εκεί και περνάγαμε πολύ όμορφα με τα άλλα παιδιά. Ο αδερφός μου, που είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος, ήθελε να πάει στην Γοδόι Κρουζ, πήγα κι εγώ μαζί του. Όταν μας είδαν και μας κράτησαν για την προπόνηση, η μητέρα μου είπε πως δεν μπορούσε να με πηγαίνει συνεχώς. Ο παππούς μου τότε προθυμοποιήθηκε να με πηγαίνει εκείνος. Έκανε πολύ σπουδαία δουλειά ο παππούς μου. Είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια, ο παππούς μου ήταν μέρος της, παίζαμε μαζί του ποδόσφαιρο, κάναμε μπάρμπεκιου και εκείνος ήταν πάντα δίπλα μου. Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Άφησα πάρα πολλά πράγματα για να κατακτήσω το όνειρό μου στο ποδόσφαιρο. Άλλαξε τέσσερα διαφορετικά σχολεία για χάρη του ποδοσφαίρου, αλλά αυτό μου έδινε μεγάλη χαρά. Έπρεπε να αλλάζω τα σχολεία λόγω του ωραρίου των προπονήσεων».

Για το όνειρό του:

«Το όνειρό μου ήταν πάντα να παίξω στην Εθνική Αργεντινής, βλέποντας τον Μέσι στα Μουντιάλ και τις άλλες διοργανώσεις. Παίξαμε στο Μουντιάλ Κ20, δεν μπορέσαμε να πάρουμε το τρόπαιο, αλλά πάντα ο σκοπός ήταν να φορέσω το εθνόσημο. Πέρα από τον Μέσι, είχα ινδάλματα όπως ο Ντι Μαρία, έβλεπα πολύ την Μπαρτσελόνα με τον Μέσι, τον Νεϊμάρ και τον Σουάρες… Το όνειρό μου ήταν να μπορέσω να παίξω όπως και εκείνοι».

Για το πώς προέκυψαν τα παρατσούκλια «Τσούλου» και «Ράγιο»:

«Το ‘Τσούλου’ βγήκε από τον πατέρα μου, γιατί έτσι με φώναζε όταν ήμουν μικρός. Κάποιος συμπαίκτες μου το άκουσε και μου έμεινε. Το ‘Ράγιο’, που σημαίνει αστραπή, μου το κόλλησαν επειδή έβλεπαν ότι είμαι γρήγορος. Προτιμώ το ‘Τσούλου’, αυτό έχει καθιερωθεί από όσους με γνωρίζουν».

Για τα χρόνια του στην Γοδόι Κρουζ:

«Από 8 χρονών που έπαιζα εκεί απέκτησα πολλούς φίλους. Είναι η ομάδα που αγαπώ και θέλω να κερδίζει. Πήραμε τις προάλλες το Πρωτάθλημα στη δεύτερη κατηγορία. Τους περισσότερους αγώνες τους βλέπω, κάποιους λόγω διαφοράς ώρας δεν μπορώ όμως. Όταν υπογράφεις το πρώτο σου συμβόλαιο γίνεσαι επαγγελματίας κι αυτός σε οδηγεί να κάνεις τα βήματα για τα επόμενα και πιο ψηλά σκαλοπάτια. Περισσότερο από ό,τι σου πουν οι προπονητές, πρέπει εσύ ο ίδιος να προσαρμόζεσαι, να γυμνάζεσαι και να είσαι σε κατάσταση 100% ετοιμότητας. Έκανα γρήγορα τη μετάβαση, δεν δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα, αλλά πάντα μπορείς να βελτιώνεσαι. Από μικρός συνεχώς παίζεις, σε κάθε μέρος, μπάλα. Μεγαλώνοντας σκέφτεσαι τι θες να κάνεις στη ζωή σου και το σκέφτεσαι διαφορετικά, πιο επαγγελματικά».

Για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού:

«Είναι αλήθεια, είχε ακουστεί στα μέσα της περιόδου (σ.σ. το καλοκαίρι του 2025). Εγώ ήμουν αφοσιωμένος στην Γοδόι Κρουζ, παίζαμε στο Κόπα Σουνταμερικάνα και είχα αποφασίσει να μείνω και να βοηθήσω την ομάδα. Δεν ήταν για μένα δύσκολο να πάρω αυτή την απόφαση, ήθελα να βοηθήσω την ομάδα».

Για το πότε άρχισε να βλέπει θετικά μια μεταγραφή στην Ευρώπη και το «ναι» στον Παναθηναϊκό:

«Όταν τελείωνε το Πρωτάθλημα και μετά το Μουντιάλ, άρχισα να ακούω κάποιες φήμες και κάποιες κρούσεις για να φύγω. Όμως αυτό ήταν μετά τον Δεκέμβριο, όταν είχα αρχίσει να τελειώνω την καριέρα μου στην Γοδόι Κρους. Αποφάσισα γρήγορα να έρθω στον Παναθηναϊκό και είμαι πολύ χαρούμενος που το έκανα. Όταν μου ανέφεραν το ενδιαφέρον, μου εξήγησαν τα πάντα. Αποφάσισα αφού μίλησα με την οικογένειά μου, τους εκπροσώπους μου και πήραμε την απόφαση να έρθω. Είχα ακούσει λίγο για την Ελλάδα από τον Μαρσέλο, βλέποντας τι ανέφερε για τη θητεία του στην Ελλάδα, αλλά όσο το έψαχνα, μου άρεσε όλο και περισσότερο και αποφάσισα να έρθω».

Για τις δύσκολες διαπραγματεύσεις με την Γοδόι Κρουζ:

«Ήταν μια δύσκολη στιγμή οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες, είχα μιλήσει με τον Στέφανο Κοτσόλη και τον πρόεδρο, κ. Αλαφούζο. Η Γοδόι Κρουζ ήθελε να πάω στην Ρίβερ, υπήρχε ένας διαξιφισμός, αλλά το θέμα λύθηκε και τελικά ήρθα εδώ, στον Παναθηναϊκό. Από το πρώτο τηλεφώνημα διαπίστωσα πόσο ήθελαν να έρθω οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Κι εγώ έκανα μεγάλη προσπάθεια γι’ αυτό. Τελικά όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και ευχαριστώ για την υποδοχή που μου επιφύλαξαν εδώ. Οι διαπραγματεύσεις σε αγχώνουν καμιά φορά, αλλά οι γονείς μου και οι εκπρόσωποί μου με καθησύχαζαν και όντως το θέμα λύθηκε και ήρθα στον Παναθηναϊκό».

Για την άμεση αποδοχή που είχε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού:

«Την πρώτη μέρα που έγινε γνωστό ότι θα έρθω, άρχισαν να μου στέλνουν μηνύματα, έβλεπα σχόλια στο διαδίκτυο και όταν έφτασα δεν θα ξεχάσω τον πολύ κόσμο και τις πολλές κάμερες. Αυτό για μένα δημιούργησε μια δέσμευση για να δίνω πάντα το 100% για τον Παναθηναϊκό».

Για τις μεγάλες προσδοκίες που δημιούργησε η μεταγραφή του με τόσο μεγάλο κόστος:

«Σε βάζει σε σκέψεις η δαπάνη ενός τέτοιου ποσού. Πρέπει κι εσύ από την πλευρά σου να δώσεις το 100% για να αντεπεξέλθεις στις απαιτήσεις και να φέρεις τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Για τις πρώτες μέρες στην Ελλάδα και την προσαρμογή του:

«Ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή για μένα. Ήρθαμε στην Αθήνα μετά από ένα πολύωρο ταξίδι, αλλά όταν έφτασα στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού, μας έκανε πολύ καλή εντύπωση και καταλάβαμε πως ήρθαμε στο σωστό μέρος. Την πρώτη μέρα που έφτασα παρότι ήμουν κουρασμένος από το μεγάλο ταξίδι πήγα στο γήπεδο για να δω και να στηρίξω την ομάδα. Ερχόμουν από ένα Πρωτάθλημα που είχε διακοπεί, ενώ εδώ ήταν σε εξέλιξη. Έπρεπε να προσαρμοστώ το ταχύτερο δυνατό για να μπορέσω να παίξω. Δεν ήταν θέμα ψυχολογικό, αλλά προσαρμογής σε έναν καινούριο τρόπο παιχνιδιού. Εδώ τα παιχνίδια είναι πιο physical, είναι πιο συχνά τα παιχνίδια και πρέπει να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα. Είναι δύσκολο, γιατί φτάνεις σε μια χώρα που δεν γνωρίζεις τη γλώσσα, δεν γνωρίζεις τους συμπαίκτες σου και πρέπει να προσαρμοστείς για να δώσεις το 100%. Με βοήθησαν πολύ παιδιά όπως ο Μαντσίνι, ο Τσάβες, που είναι συμπατριώτες μου αλλά και Έλληνες παίκτες όπως ο Μπακασέτας και ο Κυριακόπουλος. Όλα τα παιδιά ήταν εξαιρετικά και με βοήθησαν. Η αποδοχή και η υποδοχή ήταν εξαιρετικές».

Για την αγάπη του για το Playstation και το πώς περνά τον ελεύθερο χρόνο του:

«Περνάω πολλή ώρα σε αυτό. Παίζω είτε μόνος μου, είτε με φίλους. Βεβαίως, θα παίξω και GTA. Πριν λίγο καιρό έφυγε η μητέρα μου από την Ελλάδα, είμαι εδώ με την κοπέλα μου και κάνουμε βόλτες μαζί με τον αδερφό μου και την κουνιάδα του. Θεωρώ πως είμαι ένας ήρεμος άνθρωπος, ένα… καλό παιδί».

Για τις διαφορές μεταξύ Μπενίτεθ και Νίστρουπ:

«Με τον Ράφα Μπενίτεθ παίζαμε πιο άμεσο ποδόσφαιρο, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ παίζουμε διαφορετικά και είμαστε χαρούμενοι που τα πράγματα μάς βγαίνουν. Όταν ήρθα δεν είχα κάνει προετοιμασία, φέτος έκανα καλή προετοιμασία το καλοκαίρι, παίζω σε όλους τους αγώνες και θέλω να συνεχίσω έτσι. Πέρσι έπαιζα περισσότερο στο κέντρο, που δεν είναι το πιο δυνατό μου σημείο, ενώ φέτος παίζω πιο πολύ στα άκρα. Έχουμε καλή συνεργασία με τον Κυριακόπουλο στα αριστερά».

Για το πόσο απαιτητικός είναι ο Νίστρουπ μέχρι το 10:

«Θα έλεγα πως είναι… 8-9. Είναι πολύ απαιτητικός, κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα και είμαστε χαρούμενοι που καταφέρνουμε και κερδίζουμε με την καθοδήγησή του. Πρέπει να είσαι πάντα στο 100% κι αν δει ότι περπατάς αντί να τρέχεις, αμέσως ‘τρελαίνεται’, σου φωνάζει. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός στην προπόνηση και να δίνεις το 100%».

Για την παράδοση του Παναθηναϊκού με τους Αργεντινούς:

«Μου το είχαν πει και όταν ήρθα είχα ακούσει μια συνέντευξη του Χουάν Ραμόν Ρότσα. Είχα δει πως ο Ταμπόρδα πήγαινε καλά και ο κόσμος φώναζε το όνομά του. Είναι μεγάλο κίνητρο αυτό για να συνεχίσουμε κι εμείς οι νεότεροι να έχουμε ανάλογη προσφορά με τους παλαιότερους παίκτες από την Αργεντινή που έπαιξαν στον Παναθηναϊκό. Στην Αργεντινή είναι όλοι τρελοί για την μπάλα, αλλά κι εδώ -αν και δεν καταλαβαίνω πάντα τι λέει ο κόσμος- βγάζουν μεγάλη τρέλα και μας κάνουν να νιώθουμε πως είμαστε στην Αργεντινή».

Για το ότι ο κόσμος φώναξε ρυθμικά το όνομά του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ:

«Δεν το περίμενα. Ήταν πολύ ευχάριστη στιγμή, να βλέπεις ότι ο κόσμος αναγνωρίζει όλα όσα κάνεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αποδοχή και τους συμπαίκτες μου για τη βοήθειά τους».

Για το μεγάλο ατού του φετινού Παναθηναϊκού:

«Το δυνατό σημείο της ομάδας είναι ότι μπορεί να βάζει γκολ και μπορεί να κερδίζει με διαφορά πολλών τερμάτων».

Για την μεγάλη επιθυμία του κόσμου για το Πρωτάθλημα:

«Με σταματάνε άνθρωποι στο δρόμο και μου λένε πως πρέπει να πάρουμε φέτος το Πρωτάθλημα. Είναι ένας κοινός στόχος όλων μας και πιστεύω πως μπορούμε να το καταφέρουμε. Νομίζω πως η ομάδα δείχνει την καλή της απόδοση, τα δίνουμε όλα στην προπόνηση, προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε καθημερινά και -ναι- πιστεύω πως μπορούμε να είμαστε πρωταθλητές».

Για το τι προτιμά στο δίλημμα «Πρωτάθλημα ή Conference League»:

«Είναι δύο σημαντικά τρόπαια και τα δύο, αλλά να κατακτήσεις το Conference League είναι κάτι σημαντικό. Αν με ρωτάτε προσωπικά, θα ήθελα και τα δύο τρόπαια».

Για το αν θα έπαιρνε κάποιον παίκτη από τους άλλους τρεις διεκδικητές του τίτλου:

«Κάθε ομάδα έχει καλούς παίκτες, αλλά πιστεύω πως εμείς έχουμε δημιουργήσει ένα απίστευτο γκρουπ, μια απίστευτη χημεία. Οπότε είμαστε καλά».

Για το με ποιους συμπαίκτες του κάνει παρέα:

«Με τον Τσιριβέγια κάνουμε πολλά πράγματα μαζί, είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Επίσης και με τον Ταμπόρδα, αλλά και τον Τσάβες, ο οποίος έχει το περισσότερο χιούμορ».

Για τον πιο δύσκολο αντίπαλο στις προπονήσεις και τους αγώνες:

«Στις προπονήσεις ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν και ο Στέφαν Ντε Φράι. Στο Πρωτάθλημα δεν έχω άποψη ακόμη».

Για την προσμονή για το νέο γήπεδο στον Βοτανικό:

«Πήγα στο εργοτάξιο για κάποιες φωτογραφίσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, τόσο οι φίλαθλοι όσο κι εμείς στην ομάδα ανυπομονούμε για να μπούμε στο νέο μας γήπεδο».

Για τα όνειρά του και πώς θα ήθελε ο κόσμος να τον θυμάται:

«Το όνειρό μου είναι να παίξω στην Εθνική Αργεντινής, να κατακτήσω το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό και θέλω ο κόσμος να με θυμάται ως έναν καλό παίκτη και έναν καλό άνθρωπο».

Για το δίλημμα «Μέσι ή Μαραντόνα»:

«Για μένα πρώτα είναι ο Μέσι και μετά ο Μαραντόνα».

Για το μήνυμά του στον κόσμο του Παναθηναϊκού:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη στήριξη, στο γήπεδο, στα ξενοδοχεία, όπου κι αν είμαστε. Θέλω να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο και εύχομαι να κάνουμε μια εξαιρετική πορεία».

Για τις τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν τον ίδιο, τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα:

«Πάθος, χαρακτήρας και μάχη για μένα. Για τον Παναθηναϊκό, δουλειά, οικογένεια και αγάπη. Για την Ελλάδα… όμορφη!».