Περίπου 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα στην Μπολόνια, έγινε μια καθοριστική φάση για την τελική έκβαση του Βίρτους-Παναθηναϊκός AKTOR. Μετά από τζάμπολ και με το χρόνο να είναι στα 0,3’’, η μπάλα πήγε προς τον Ντιαρά ο οποίος την ακούμπησε. Ο χρόνος δεν έληξε όπως θα έπρεπε και έτσι χρεώθηκε από τον Ζαοΐσκι φάουλ του Γιαμπουσέλε πάνω στον παίκτη της Βίρτους. Και τεχνική ποινή για τις διαμαρτυρίες των «πράσινων» σε μια φάση όπου η μπάλα έπρεπε να πάει στο «τριφύλλι».

Ο Κέντρικ Ναν αντέδρασε για τη φάση μέσω Instagram. Σε ανάρτηση που έγινε αναφορικά με το συγκεκριμένο τζάμπολ, ο Αμερικανός σχολίασε πως η φάση έπρεπε να έχει τελειώσει με το που ακούμπησε την μπάλα ο παίκτης της Βίρτους:

«Με 0.3 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, θα έπρεπε ο χρόνος να λήξει μόλις ακουμπούσε κάποιος την μπάλα, αδύνατον να προλάβεις να κάνεις φάουλ. Το χρονόμετρο δεν ξεκίνησε ποτέ».