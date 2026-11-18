Ένας από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές της τελευταίας εικοσαετίας αποφάσισε να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο της επαγγελματικής του καριέρας.

Ο 38χρονος Ισπανός ανακοίνωσε την Τετάρτη (18/11) την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία διαδρομή στα κορυφαία ευρωπαϊκά γήπεδα, με σημαντικές διακρίσεις και τίτλους.

Ο Μάτα επέλεξε έναν ιδιαίτερο και συναισθηματικό τρόπο για να γνωστοποιήσει την απόφασή του, δημοσιεύοντας ένα βίντεο διάρκειας περίπου 50 δευτερολέπτων στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για τις ανάγκες του αποχαιρετιστήριου βίντεο, μάλιστα, επέστρεψε στο σημείο από όπου ξεκίνησαν όλα: στα αποδυτήρια της Χουβεντούδ Εστάδιο, της μικρής ομάδας του Οβιέδο, όπου έκανε τα πρώτα του οργανωμένα ποδοσφαιρικά βήματα σε ηλικία μόλις δέκα ετών.