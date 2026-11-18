Οι τρεις ποδοσφαιριστές αναμένεται να δώσουν το «παρών» στην προπόνηση της Τετάρτη (19/11).

Η ΑΕΚ ανεβάζει ρυθμούς ενόψει της επιστροφής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, με την αναμέτρηση απέναντι στην Καλαμάτα (21/11, 19:30), για την 11η αγωνιστική της Super League, να βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο.

Οι περισσότεροι διεθνείς έχουν ήδη επιστρέψει στα Σπάτα κι έχουν τεθεί στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς. Οι τρεις που απομένουν είναι οι Μπαρνάμπας Βάργκα, Ραζβάν Μαρίν και Αμπουμπακαρί Κοϊτά, οι οποίοι αναμένεται να ενσωματωθούν στις προπονήσεις την Τετάρτη (19/11). Από τους τρεις, εκείνος που ξεχώρισε με την παρουσία του ήταν ο Ούγγρος επιθετικός, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ σε ισάριθμες αναμετρήσεις με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Αντίθετα, ο Ραζβάν Μαρίν και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν το αγωνιστικό πρόσωπο που μας έχουν συνηθίσει, στις αναμετρήσεις της Ρουμανίας και της Μαυριτανίας αντίστοιχα. Να θυμίσουμε ότι ο Ρουμάνος μέσος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα με την Καλαμάτα, καθώς είναι τιμωρημένος.