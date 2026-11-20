Τι καλό έχει το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής;

Η 7η αγωνιστική μας έκανε να απολαύσουμε το πολύ σασπένς και το υψηλό επίπεδο που παίζεται το μπάσκετ πλέον στη χώρα μας. Ναι, είχαμε το παιχνίδι στο «Παλέ» μεταξύ Άρη και Ολυμπιακού, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό που άξιζε την προσοχή μας.

Η 8η αγωνιστική είναι άλλη ιστορία

Μπορεί να μην έχει το πιο «καυτό» πρόγραμμα που έχουμε δει φέτος στην GBL ωστόσο, και να μη το θέλαμε, δεν μπορούμε παρά να έχουμε το μυαλό μας στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στο «Παλατάκι».

Όλα αυτά, όμως, ας τα δούμε αναλυτικά στο βίντεο της αρχής.