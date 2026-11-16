GBL: Έχετε πάρει χαμπάρι τι ματσάρες είδαμε αυτό το Σαββατοκύριακο;

Για χρόνια είχαμε συνηθίσει να αντιμετωπίζουμε το ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ ως μια διοργάνωση δύο ταχυτήτων. Από τη μία ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, από την άλλη όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι καλούνταν να διεκδικήσουν ό,τι περίσσευε από την κυριαρχία τους. Μόνο που φέτος κάτι έχει αλλάξει και μάλιστα με τρόπο που μας αρέσει πολύ.

Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο, οι διοικήσεις τους έχουν επενδύσει, τα ρόστερ έχουν ενισχυθεί αισθητά και οι δύο ομάδες δείχνουν αποφασισμένες να πρωταγωνιστήσουν από φέτος και όχι να ετοιμάσουν το έδαφος για τα επόμενα χρόνια. Το ελληνικό μπάσκετ, όμως, δεν χρειάζεται μόνο δύο δυνατούς Θεσσαλονικείς για να αποκτήσει ξανά ενδιαφέρον, αλλά και έξτρα ανταγωνισμό, εκπλήξεις, γεμάτα γήπεδα και παιχνίδια που δεν μπορείς να προβλέψεις από το τζάμπολ.

Και η 7η αγωνιστική της GBL μάς προσέφερε ένα εξαιρετικό δείγμα για το πώς θα θέλαμε να είναι κάθε Σαββατοκύριακο. Σαφώς και το ματς που τράβηξε όλα τα βλέμματα ήταν το Άρης-Ολυμπιακός, αλλά θα ήταν άδικο να μην αναφερθούμε και σε δύο ακόμα ματς που προκάλεσαν αίσθηση.

Η Δόξα Λευκάδας έκανε την ΑΕΚ να χάσει τον μπούσουλα

Πάμε τώρα και στην έκπληξη που δεν περίμεναν πολλοί, εκεί που η Δόξα Λευκάδας πέρασε από την έδρα της ΑΕΚ με 77-73, πετυχαίνοντας ένα σπουδαίο διπλό, υπενθυμίζοντας ότι στο φετινό πρωτάθλημα δεν υπάρχουν χαλαρές βραδιές.

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Η ΑΕΚ είδε μια ομάδα που δεν έχει το ίδιο όνομα, το ίδιο μπάτζετ ή την ίδια ιστορία να της βάζει δύσκολα και τελικά να φεύγει με το ροζ φύλλο αγώνα. Για τη Δόξα, τέτοιες νίκες αποτελούν τεράστια υπόθεση και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στην παρουσία της στη μεγάλη κατηγορία.

Και κάπως έτσι αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι η GBL δεν είναι μια διοργάνωση στην οποία αρκεί να κοιτάξεις το πρόγραμμα για να γνωρίζεις εκ των προτέρων ποιος θα κερδίσει.

Ο ΠΑΟΚ τα χρειάστηκε στην Καρδίτσα, αλλά παραμένει στην κορυφή

Αν υπάρχει μία ομάδα που δικαιούται να χαμογελά περισσότερο από όλες μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής, αυτή είναι ο ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο να περνάει και από την Καρδίτσα, επικρατώντας με 74-69, διατηρώντας παράλληλα το απόλυτο των επτά νικών και τη μοναξιά της κορυφής. Σίγουρα όμως, αυτή η νίκη απέναντι στην ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος που λέγεται Καρδίτσα, μόνο εύκολη δεν ήταν.

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Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου δυσκόλεψε αφάνταστα τον ΠΑΟΚ και τον ανάγκασε να παλέψει μέχρι το τέλος για να διατηρήσει το αήττητό του. Οι γηπεδούχοι δεν είναι ότι διαθέτουν το πιο λαμπερό ρόστερ για να είναι ανταγωνιστικοί και αυτό ακριβώς είναι ένα από τα στοιχεία που θέλουμε να βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ένας underdog που ξέρει να παίρνει αυτό που θέλει. Ή αλλιώς, σε κάνει να ματώσεις για να περάσεις από πάνω της.

Το επόμενο ΣουΚου έχει άρωμα Θεσσαλονίκης

Αν, πάντως, νομίζετε ότι η 7η αγωνιστική μάς έδωσε όσα χρειαζόμασταν, περιμένετε λίγο. Η επόμενη στροφή της GBL φέρνει το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ και Άρης θα συναντηθούν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου στις 17:30 στο Παλατάκι, σε μια αναμέτρηση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία με βάση την πορεία των δύο ομάδων.

Ο αήττητος Δικέφαλος υποδέχεται έναν Άρη που μόλις διέλυσε τον Ολυμπιακό και θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Δεν μιλάμε, λοιπόν, απλώς για ένα τοπικό ντέρμπι με το γνωστό γόητρο, αλλά για δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει με μεγάλες φιλοδοξίες και θέλουν να βάλουν το όνομά τους όσο ψηλότερα γίνεται. Ή αλλιώς για τους δύο πρωτοπόρους του ελληνικού πρωταθλήματος.

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Κάπως έτσι, για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό, δεν περιμένουμε μόνο τα παιχνίδια Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για να απολαύσουμε ένα μπασκετικό Σαββατοκύριακο. Και αν αυτό δεν είναι καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ, τότε πραγματικά δεν ξέρουμε τι είναι.

GBL, συνέχισε έτσι…