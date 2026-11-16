Nations League: Το μεγάλο ντέρμπι Γερμανία – Ολλανδία και η μάχη για την άνοδο στη League A

Το παραδοσιακό ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στη Γερμανία και την Ολλανδία δεσπόζει στο σημερινό (16/11) πρόγραμμα του Nations League.

Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου, στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής της League A, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Εθνική Ελλάδας.

Για τη Γερμανία, το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο, καθώς κρατά την τύχη στα χέρια της. Με νίκη θα φτάσει τους 11 βαθμούς και θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά, ανεξάρτητα από την εξέλιξη της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Σερβία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα χρειαστεί να περιμένει απώλεια βαθμών από τη «γαλανόλευκη». Από την άλλη πλευρά, η Ολλανδία δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, ωστόσο θέλει να διεκδικήσει τη νίκη για λόγους γοήτρου.

Οι «οράνιε» αναζητούν την πρώτη τους επικράτηση απέναντι στους Γερμανούς από το 2019, αλλά και τη 13η συνολικά στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων. Ο απολογισμός τους στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό ντέρμπι είναι 12 νίκες, 18 ισοπαλίες και 18 ήττες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κι οι αναμετρήσεις του 1ου ομίλου της League B, καθώς μπορεί η Ελβετία να έχει εξασφαλίσει την άνοδο και τα Σκόπια να έχουν καταδικαστεί σε υποβιβασμό, ωστόσο παραμένει ανοιχτή η δεύτερη θέση που οδηγεί στη League A.

Η Σλοβενία έχει το προβάδισμα, καθώς βρίσκεται έναν βαθμό πάνω από τη Σκωτία. Η πρώτη δοκιμάζεται στην έδρα των Σκοπίων, ενώ οι Σκωτσέζοι υποδέχονται την ήδη ανεβασμένη Ελβετία, αναζητώντας το αποτέλεσμα που θα τους δώσει την ευκαιρία να διεκδικήσουν την άνοδο.

Στη League C και τον 4ο όμιλο, η Ισλανδία έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση της κορυφής. Υποδέχεται το Λουξεμβούργο, που βρίσκεται στην τελευταία θέση, έχοντας παράλληλα προβάδισμα δύο βαθμών από τη δεύτερη Εσθονία, η οποία αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία.

Στον 3ο όμιλο της ίδιας κατηγορίας, η Σλοβακία έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση, ενώ Μολδαβία και Νήσοι Φερόε διεκδικούν την παρουσία τους στα playoffs. Η πρώτη έχει επτά βαθμούς έναντι πέντε των Νήσων Φερόε, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται μεταξύ τους.

Τέλος, στη League D, το Γιβραλτάρ υποδέχεται την πρωτοπόρο Μάλτα στον 1ο όμιλο, αναζητώντας την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Στον 2ο όμιλο, η Λιθουανία θέλει να διπλασιάσει τις νίκες της απέναντι στο Λίχτενσταϊν.

Το σημερινό (16/11) πρόγραμμα του Nations League

17:00

19:00

21:45