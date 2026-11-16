NBA: Εντυπωσιακοί οι Σπερς, έφτασαν τις 12 σερί νίκες! - Συνεχίζει να… μαγεύει ο Λούκα Ντόντσιτς

Οι Σπερς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν, καθώς πέρασαν νικηφόρα από την έδρα των Τζαζ, πανηγυρίζοντας τη 12η διαδοχική τους νίκη, επίδοση που αποτελεί το μεγαλύτερο νικηφόρο σερί τους από τη σεζόν 2015/16.

Τα «Σπιρούνια» κι οι Λος Άντζελες Λέικερς μοιράζονται πλέον το κορυφαίο ρεκόρ στο πρωτάθλημα, με 12 νίκες και δύο ήττες. Η ομάδα του Λ.Α. είχε προηγουμένως επικρατήσει με 131-123 των Φίνιξ Σανς, πανηγυρίζοντας την όγδοη συνεχόμενη νίκη της.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Λέικερς ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνιση, μετρώντας 43 πόντους, 9 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 35:24 λεπτά συμμετοχής. Ο Σλοβένος είχε 13/28 σουτ εντός παιδιάς, 5/13 τρίποντα και 12/14 βολές, οδηγώντας επιθετικά την ομάδα του.

Στην αναμέτρηση των Σπερς με τους Τζαζ, ο Ντίλαν Χάρπερ είχε 31 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πρόσθεσε 26 πόντους, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5 τάπες.

Στην Ανατολή, οι Σέλτικς επικράτησαν με το εμφατικό 131-94 των Μάβερικς κι ανέβηκαν στο 11-2, παραμένοντας στην κορυφή της περιφέρειας. Η ομάδα της Βοστώνης μπήκε εντυπωσιακά στο παιχνίδι, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με το απίθανο 42-9, ενώ ο Τζέισον Τέιτουμ σημείωσε 32 πόντους σε μόλις 30 λεπτά συμμετοχής.

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισαν κι οι Νικς, οι οποίοι χρειάστηκαν την παράταση για να επικρατήσουν των Ράπτορς με 112-108 στο Τορόντο. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς είχε 28 πόντους και 17 ριμπάουντ, ενώ ο Τζέιλεν Μπράνσον πρόσθεσε άλλους 28 πόντους και 9 ασίστ.

Οι Ρόκετς πέρασαν με το ευρύ 147-119 από την Ουάσινγκτον, με τον Αμέν Τόμσον να πετυχαίνει 26 πόντους και τον Κέβιν Ντουράντ να προσθέτει 25. Για τους Ουίζαρντς, ο Τρέι Γιανγκ έμεινε χωρίς πόντο για πρώτη φορά στην καριέρα του, έπειτα από 511 διαδοχικές συμμετοχές στις οποίες είχε σκοράρει.

Τέλος, οι Θάντερ έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των τριών ηττών, επικρατώντας 125-103 των Κινγκς στο Σακραμέντο. Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 37 πόντους σε 29 λεπτά.

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