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Euro 2028: Οι ομάδες που θα αποφύγει η Εθνική Ελλάδας στην κλήρωση των προκριματικών

Γνωστές έγιναν οι 11 ομάδες που θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας μαζί με την Εθνική Ελλάδας ενόψει της κλήρωσης των προκριματικών του Euro 2028.

Euro 2028: Οι ομάδες που θα αποφύγει η Εθνική Ελλάδας στην κλήρωση των προκριματικών
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Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της Δευτέρας (16/11, 21:45) με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της League A του UEFA Nations League, ωστόσο έχει πλέον ξεκαθαρίσει και ένα σημαντικό ζήτημα ενόψει της επόμενης μεγάλης πρόκλησης.

Συγκεκριμένα, οριστικοποιήθηκαν οι 11 ομάδες που θα βρίσκονται μαζί με την Ελλάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Αυτό σημαίνει πως η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει καμία από αυτές στη φάση των ομίλων των προκριματικών.

Η παρουσία της στο πρώτο γκρουπ είχε γίνει γνωστή εδώ και καιρό, όμως μετά και τις αναμετρήσεις της Κυριακής (15/11) συμπληρώθηκε οριστικά η λίστα των ισχυρών.

Τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028

1ο γκρουπ

Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Νορβηγία, Κροατία.

2ο γκρουπ

Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Ουγγαρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία / Σκωτία, Κόσοβο / Ιρλανδία.

3ο γκρουπ

Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισραήλ, Γεωργία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Αλβανία, Σκωτία / Σλοβενία, Ιρλανδία / Κόσοβο, Ισλανδία / Εσθονία.

4ο γκρουπ

Κύπρος, Νήσοι Φερόε, Φινλανδία, Μολδαβία, Αρμενία, Βουλγαρία, Λουξεμβούργο, Καζακστάν, Λετονία, Σαν Μαρίνο, Λευκορωσία, Εσθονία / Ισλανδία.

5ο γκρουπ

Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Ανδόρα, Γιβραλτάρ, Λιχτενστάιν.

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