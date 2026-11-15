Nations League: Η Αγγλία υπέταξε την Ισπανία, βαριά ήττα για την Ιταλία από το Βέλγιο

Μεγάλη νίκη για την Αγγλία με 3-2 στην έδρα της Ισπανίας, βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί 43 αγώνων της «Ρόχα». Εντυπωσιακό το Βέλγιο, διέλυσε με 4-1 την Ιταλία, ενώ η Γαλλία επικράτησε της Τουρκίας με 2-1.

Nations League: Η Αγγλία υπέταξε την Ισπανία, βαριά ήττα για την Ιταλία από το Βέλγιο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Αγγλία πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη στο απόλυτο ντέρμπι της αγωνιστικής, επικρατώντας με 3-2 της Ισπανίας μέσα στη Μαδρίτη και βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό αήττητο σερί 43 αγώνων της «Ρόχα». Τα «Τρία Λιοντάρια» είχαν τον έλεγχο για περίπου μία ώρα στο «Metropolitano», αποκτώντας προβάδισμα τριών τερμάτων. Ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 45', ενώ οι Κόνσα (53') και Γουάιτ (57') ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Η αποβολή του Άντερσον στο 63', έπειτα από πέναλτι στο οποίο υπέπεσε, άλλαξε τις ισορροπίες. Ο Ογιαρθάμπαλ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, μειώνοντας σε 3-1, ενώ ο Νίκο Γουίλιαμς στο 75' έβαλε ξανά την Ισπανία στο παιχνίδι, διαμορφώνοντας το 2-3 μετά από ασίστ του Γιαμάλ. Η Αγγλία, ωστόσο, κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος, με τον Τράφορντ να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση στο 89' σε προσπάθεια του Ογιαρθάμπαλ.

Βέλγιο - Ιταλία 4-1

Στις Βρυξέλλες, το Βέλγιο πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση, επικρατώντας με 4-1 της Ιταλίας με ανατροπή. Η «Σκουάντρα Ατζούρα» προηγήθηκε στο 11ο λεπτό με τον Πίο Εσπόζιτο, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα και μέσα σε μόλις 12 λεπτά είχαν μετατρέψει το 0-1 σε 3-1.

Ο Ντε Κάιπερ ισοφάρισε στο 15', ο Ενγκόι έδωσε προβάδισμα στο Βέλγιο στο 22' και ο Ντοκού ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 στο 26'. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Μορέιρα στο 81', ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο των «Κόκκινων Διαβόλων» και αφήνοντας την Ιταλία στην τρίτη θέση, εκτός διεκδίκησης του τροπαίου στην τελική φάση.

Γαλλία - Τουρκία 2-1

Στο «Stade Atlantique» του Μπορντό, η Γαλλία επικράτησε με 2-1 της Τουρκίας, χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή της. Οι «Τρικολόρ», έχοντας τον Κιλιάν Μπαπέ στη σύνθεσή τους, πήραν αυτό που ήθελαν και εξασφάλισαν την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο της League A, αποκτώντας παράλληλα το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Το αυτογκόλ του Τοπσού στο 49' έδωσε το προβάδισμα στους Γάλλους, ενώ ο Κρουπί στο 80' σημείωσε το πρώτο του τέρμα με την εθνική ομάδα, κάνοντας το 2-0. Ο Μπαρντακτσί διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 90ό λεπτό.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

LEAGUE A

Group 1

  • Βέλγιο - Ιταλία 4-1
  • Γαλλία - Τουρκία 2-1

Group 3

  • Κροατία - Τσεχία 2-1
  • Ισπανία - Αγγλία 2-3

LEAGUE C

Group 1

  • Λευκορωσία - Αλβανία 0-2
  • Φινλανδία - Σαν Μαρίνο 7-2

Group 2

  • Κύπρος - Μαυροβούνιο 1-4
  • Λετονία - Αρμενία 0-0
COMMENTS
LATEST NEWS
00:10 EURO

Euro 2028: Οι ομάδες που θα αποφύγει η Εθνική Ελλάδας στην κλήρωση των προκριματικών

23:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το γκολ του Μάγερ που έδωσε τη νίκη στους Κροάτες (vid)

23:58 EUROLEAGUE

Η Μπεσίκτας «λύγισε» την Μπούρσασπορ και επέστρεψε στις νίκες

23:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Η Αγγλία υπέταξε την Ισπανία, βαριά ήττα για την Ιταλία από το Βέλγιο

23:39 NBA

Δεν πάει... πουθενά ο Χεζόνια: Συνεχίζει στους Καβαλίερς με εγγυημένο συμβόλαιο ο Κροάτης

23:37 SUPER LEAGUE 2

Νίκη Βόλου: Νοκ άουτ μέχρι το τέλος της σεζόν ο Ομεονγκά

23:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νίκησε τη Βιλερμπάν και ετοιμάζεται για Άρη η Λε Μαν

23:28 NBA

76ers - Pacers: Τα highlights από τη νίκη της Φιλαδέλφεια

23:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Διαθέσιμος ο Τζόλης για τη μάχη με τη Σερβία - Δύσκολα ο Ιωαννίδης

23:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τι διακυβεύεται για την Ελλάδα στο παιχνίδι με τη Σερβία

23:00 NBA

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Ο «Βασιλιάς» συνεχίζει να γράφει ιστορία - Τρίτος πασέρ στην ιστορία του NBA

23:00 NBA

LIVE: Οι Φοίνιξ Σανς υποδέχονται τους Λος Άντζελες Λέικερς του Λούκα Ντόντσιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας