Nations League: Η Αγγλία υπέταξε την Ισπανία, βαριά ήττα για την Ιταλία από το Βέλγιο

Η Αγγλία πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη στο απόλυτο ντέρμπι της αγωνιστικής, επικρατώντας με 3-2 της Ισπανίας μέσα στη Μαδρίτη και βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό αήττητο σερί 43 αγώνων της «Ρόχα». Τα «Τρία Λιοντάρια» είχαν τον έλεγχο για περίπου μία ώρα στο «Metropolitano», αποκτώντας προβάδισμα τριών τερμάτων. Ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 45', ενώ οι Κόνσα (53') και Γουάιτ (57') ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Η αποβολή του Άντερσον στο 63', έπειτα από πέναλτι στο οποίο υπέπεσε, άλλαξε τις ισορροπίες. Ο Ογιαρθάμπαλ ευστόχησε από την άσπρη βούλα, μειώνοντας σε 3-1, ενώ ο Νίκο Γουίλιαμς στο 75' έβαλε ξανά την Ισπανία στο παιχνίδι, διαμορφώνοντας το 2-3 μετά από ασίστ του Γιαμάλ. Η Αγγλία, ωστόσο, κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος, με τον Τράφορντ να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση στο 89' σε προσπάθεια του Ογιαρθάμπαλ.

Βέλγιο - Ιταλία 4-1

Στις Βρυξέλλες, το Βέλγιο πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση, επικρατώντας με 4-1 της Ιταλίας με ανατροπή. Η «Σκουάντρα Ατζούρα» προηγήθηκε στο 11ο λεπτό με τον Πίο Εσπόζιτο, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα και μέσα σε μόλις 12 λεπτά είχαν μετατρέψει το 0-1 σε 3-1.

Ο Ντε Κάιπερ ισοφάρισε στο 15', ο Ενγκόι έδωσε προβάδισμα στο Βέλγιο στο 22' και ο Ντοκού ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 στο 26'. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Μορέιρα στο 81', ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο των «Κόκκινων Διαβόλων» και αφήνοντας την Ιταλία στην τρίτη θέση, εκτός διεκδίκησης του τροπαίου στην τελική φάση.

Γαλλία - Τουρκία 2-1

Στο «Stade Atlantique» του Μπορντό, η Γαλλία επικράτησε με 2-1 της Τουρκίας, χωρίς να εντυπωσιάσει με την απόδοσή της. Οι «Τρικολόρ», έχοντας τον Κιλιάν Μπαπέ στη σύνθεσή τους, πήραν αυτό που ήθελαν και εξασφάλισαν την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο της League A, αποκτώντας παράλληλα το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Το αυτογκόλ του Τοπσού στο 49' έδωσε το προβάδισμα στους Γάλλους, ενώ ο Κρουπί στο 80' σημείωσε το πρώτο του τέρμα με την εθνική ομάδα, κάνοντας το 2-0. Ο Μπαρντακτσί διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 90ό λεπτό.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

LEAGUE A

Group 1

Βέλγιο - Ιταλία 4-1

Γαλλία - Τουρκία 2-1

Group 3

Κροατία - Τσεχία 2-1

Ισπανία - Αγγλία 2-3

LEAGUE C

Group 1

Λευκορωσία - Αλβανία 0-2

Φινλανδία - Σαν Μαρίνο 7-2

Group 2