Ο Ροναλντίνιο επέστρεψε στα γήπεδα: Όσα έκανε ο Βραζιλιάνος «μάγος» με τη Ραβένα (Video)

Το χαμόγελο του Ροναλντίνιο επέστρεψε στα γήπεδα και μαζί του ξύπνησαν αναμνήσεις από τις μαγικές στιγμές που χάρισε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Στα 46 του χρόνια, ο Βραζιλιάνος θρύλος φόρεσε ξανά ποδοσφαιρικά παπούτσια και αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ραβέννα, μετατρέποντας την Κυριακή (15/11) σε μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική γιορτή.

Ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα και της Μίλαν βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Ραβέννα για την αναμέτρηση με τη Φορλί, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Serie C, φορώντας τη φανέλα με το αγαπημένο του νούμερο 10.

Ο προπονητής της ομάδας, Αντρέα Μαντορλίνι, του έδωσε χρόνο συμμετοχής στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ροναλντίνιο να δείχνει πως η τεχνική και η ποδοσφαιρική του αντίληψη παραμένουν αναλλοίωτες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά, ο Βραζιλιάνος κατέγραψε μία πάσα-κλειδί, ενώ είχε 100% επιτυχία στις μακρινές μεταβιβάσεις και στις μονομαχίες εδάφους. Μάλιστα, συμμετείχε στη δημιουργία του γκολ που πέτυχε ο Τζούλιο Ντονάτι, με το οποίο η Ραβέννα πήρε προβάδισμα 1-0 πριν από την ανάπαυλα.

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο 46χρονος άσος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε θερμό χειροκρότημα, ανταποδίδοντας την αποθέωση των φιλάθλων που βρέθηκαν στο «Μπρούνο Μπενέλι» για να τον δουν ξανά από κοντά.

Μπορεί να μην κατάφερε να πετύχει το πολυπόθητο 300ό γκολ της καριέρας του, όμως αυτό πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η επιστροφή του και μόνο αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για όσους μεγάλωσαν θαυμάζοντας το ποδόσφαιρό του.