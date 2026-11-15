Μπαρτζώκας σε διαιτητές: «Τι νούμερα είστε» (vid)
«Νούμερα» φαίνεται πως αποκάλεσε τους διαιτητές ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές από την αναμέτρηση με τον Άρη στο «Παλέ».
Ένταση επικράτησε στο ντέρμπι του Άρη με τον Ολυμπιακό στο Αλεξάνδρειο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποβάλλεται στα μέσα της τέταρτης περιόδου, έπειτα από δεύτερη τεχνική ποινή.
Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τους διαιτητές της αναμέτρησης, με την αντίδρασή του να οδηγεί στην αποβολή του.
Μάλιστα, σύμφωνα με όσα φαίνεται να καταγράφονται στο σχετικό βίντεο, ο Μπαρτζώκας φέρεται να αποκάλεσε «νούμερα» τους διαιτητές, σε μια στιγμή που ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους στο «Παλέ».
Έτσι, ο Έλληνας τεχνικός πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, με τον Χρήστο Παππά να αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.
Η στιγμή της αποβολής: