Μπαρτζώκας σε διαιτητές: «Τι νούμερα είστε» (vid)

Ένταση επικράτησε στο ντέρμπι του Άρη με τον Ολυμπιακό στο Αλεξάνδρειο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποβάλλεται στα μέσα της τέταρτης περιόδου, έπειτα από δεύτερη τεχνική ποινή.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τους διαιτητές της αναμέτρησης, με την αντίδρασή του να οδηγεί στην αποβολή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα φαίνεται να καταγράφονται στο σχετικό βίντεο, ο Μπαρτζώκας φέρεται να αποκάλεσε «νούμερα» τους διαιτητές, σε μια στιγμή που ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους στο «Παλέ».

Έτσι, ο Έλληνας τεχνικός πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, με τον Χρήστο Παππά να αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Η στιγμή της αποβολής: