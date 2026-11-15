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Μπαρτζώκας σε διαιτητές: «Τι νούμερα είστε» (vid)

«Νούμερα» φαίνεται πως αποκάλεσε τους διαιτητές ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές από την αναμέτρηση με τον Άρη στο «Παλέ».

Μπαρτζώκας σε διαιτητές: «Τι νούμερα είστε» (vid)
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Ένταση επικράτησε στο ντέρμπι του Άρη με τον Ολυμπιακό στο Αλεξάνδρειο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποβάλλεται στα μέσα της τέταρτης περιόδου, έπειτα από δεύτερη τεχνική ποινή.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» διαμαρτυρήθηκε έντονα προς τους διαιτητές της αναμέτρησης, με την αντίδρασή του να οδηγεί στην αποβολή του.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα φαίνεται να καταγράφονται στο σχετικό βίντεο, ο Μπαρτζώκας φέρεται να αποκάλεσε «νούμερα» τους διαιτητές, σε μια στιγμή που ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους στο «Παλέ».

Έτσι, ο Έλληνας τεχνικός πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια, με τον Χρήστο Παππά να αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Η στιγμή της αποβολής:

https://www.instagram.com/p/DfxWjfbgYLD/
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