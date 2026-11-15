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Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα: Χάνει τον Μο Γκίμπσον για τρεις εβδομάδες

Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε στην Μπαρτσελόνα, καθώς ο Μο Γκίμπσον υπέστη θλάση στην αριστερή κοιλιακή χώρα και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα: Χάνει τον Μο Γκίμπσον για τρεις εβδομάδες
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Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονται στην Μπαρτσελόνα, η οποία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Μο Γκίμπσον για τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη θλάση στην αριστερή κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, με τους «μπλαουγκράνα» να ενημερώνουν πως το διάστημα απουσίας του υπολογίζεται περίπου στις τρεις εβδομάδες.

Αντίθετα, ευχάριστα είναι τα νέα για τον Χουάν Νούνιεθ. Ο Ισπανός γκαρντ ξεπέρασε τον τραυματισμό του, έλαβε το απαραίτητο ιατρικό «πράσινο φως» και πλέον μπορεί να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

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