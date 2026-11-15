Άρης – Ολυμπιακός: «Βάλτε μέσα την Τσαρούχα…» - Συνθήματα στο «Nick Galis Hall»

«Καυτή» ήταν η ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» κατά τη διάρκεια του αγώνα του Άρη με τον Ολυμπιακό, με τους φίλους των γηπεδούχων να δίνουν δυναμικό «παρών» στις εξέδρες.

Στο δεύτερο ημίχρονο, μάλιστα, οι οπαδοί των «κίτρινων» έστρεψαν τα συνθήματά τους προς τη Βάσω Τσαρούχα, φωνάζοντας: «Βάλτε μέσα και την Τσαρούχα με τα κόκκινα τα ρούχα».

Το σύνθημα ακούστηκε σε μια στιγμή που ο Άρης είχε αποκτήσει διαφορά 20 πόντων απέναντι στους «ερυθρόλευκους», με την εξέδρα να πανηγυρίζει την εικόνα της ομάδας της.