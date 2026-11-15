Παούνοβιτς: «Περιμένουμε ισχυρή αντίδραση σε γεμάτο γήπεδο»

Ο Βέλικο Παούνοβιτς τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση της Σερβίας με την Ελλάδα, στο πλαίσιο των διεθνών υποχρεώσεων των δύο εθνικών ομάδων.

Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στην εικόνα που περιμένει από την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στην κατάσταση των ποδοσφαιριστών που έχει στη διάθεσή του, αλλά και στην απουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, η οποία αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την ομάδα του.

Όσα δήλωσε ο Παούνοβιτς:

Σε τι ετοιμότητα είναι οι παίκτες και το ζήτημα των καρτών:

«Επιστρέφουν δύο παίκτες. Ο Μαξίμοβιτς και ο Λούκιτς. Θα παίξουν αύριο. Όσον αφορά κάποιες μικρές καταστάσεις που είχαμε με έναν παίκτη που είχε προβλήματα στην παλάμη του είναι εντάξει, το έχει ξεπεράσει».

Για την περηφάνια των Σέρβων:

«Αύριο είναι ένας αγώνας και πραγματικά θα θέλαμε να παίξουμε για την υπερηφάνεια μας, ελπίζοντας να κατακτήσουμε κάποιους βαθμούς. Γνωρίζουμε αυτός ο κύκλος παιχνιδιών ήταν μεγάλη εμπειρία και ήταν μία καλή εμπειρία ποδοσφαιρικά, αφού γνωρίσαμε τι πρέπει να κάνουμε για να γίνουμε καλύτεροι και να προετοιμαστούμε για τα προκριματικά του ευρωπαϊκού».

Για το τι θα τον κάνει ικανοποιημένο αύριο:

«Αυτό που κοιτάμε τώρα είναι να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η Ελλάδα είχε μία κατάσταση που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι μία τέτοια ήττα είναι οδυνηρή. Από πλευράς της Ελλάδας, στη θέση που βρίσκεται και σκεπτόμενη τους αγώνες της, έχει πολλούς λόγους η Ελλάδα να είναι ικανοποιημένη και να ελπίζει στο μέλλον. Όταν αγωνίζεσαι, γνωρίζεις πολύ καλά ότι ο αντίπαλος μπορεί να έχει μία εξαιρετική μέρα, κάτι που συνέβη με την Ολλανδία. Στατιστικά η Ελλάδα είχε καλά στοιχεία και πραγματικά είχαν καλές φάσεις. Θεωρώ ότι είχε την καλύτερη της μέρα τα τελευταία 10 χρόνια η Ολλανδία. Ξέρουμε και βλέπουμε την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχασε τρεις βαθμούς, αλλά μπορεί να συνεχίσει την πορεία της. Εμείς αύριο περιμένουμε ισχυρή αντίδραση σε γεμάτο γήπεδο. Πολύ δυναμική ατμόσφαιρα, κάτι για το οποίο είμαστε έτοιμοι. Νομίζω κάθε ομάδα μετά από μία ήττα θέλει να δώσει το καλύτερο σπίτι της».

Για την κόκκινη του Αντρίγια αν μίλησε μαζί του:

«Οπωσδήποτε μίλησα μαζί του μετά τον αγώνα. Στα αποδυτήρια. Δυστυχώς θεωρώ ότι έχουμε υποστεί μία “βλάβη”. Θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο δραματικά για να πάρει κόκκινη κάρτα. Εμείς από πλευράς μας θα πρέπει να εστιάσουμε στους παίκτες που έχουμε. Λυπάμαι, θα μας λείψει πραγματικά ο Αντρίγια. Τη στιγμή που μπήκε στην ομάδα αυτός και ο Ντραγκόγιεβιτς, κάναμε μία… στροφή και βοήθησε το γκολ που έκανε ο Πάβιτς. Είχαμε μία ακόμα ευκαιρία απέναντι στη Γερμανία. Προσπαθούμε να φτάσουμε σε ένα καλό επίπεδο και θεωρώ ότι η συνεισφορά του είναι πολύ καλή. Σκόραρε απέναντι στην Ελλάδα. Ό,τι κάνει το κάνει υπέροχα και με την Εθνική. Λαμβάνοντας υπόψη του και την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, θα μας λείψουν όλα αυτά».

Για την επιστροφή δύο παικτών αλλά και την απουσία δύο παικτών, αν ο αυριανός αγώνας θα έχει κοινά στοιχεία με τον αγώνα στο Βελιγράδι:

«Όσον αφορά τους παίκτες, να πω ότι κατά κάποιον τρόπο υπάρχει μία ισορροπία. Ο Ζίβκοβιτς είπα τι σκέφτομαι για αυτόν. Είναι μεγάλη απώλεια. Συζήτησα μαζί του πριν τον αγώνα με τη Γερμανία. Να παίξει 45λεπτα ή και λιγότερο για να είναι έτοιμος για την Ελλάδα. Γνωρίζει τη νοοτροπία, τον λαό, το στάδιο τους παίκτες. Ήταν πολύ σημαντικός για μένα σε αυτό το ματς. Περίμενα και ήθελα να δώσω μία ευκαιρία στον Ντραγκόγιεβιτς και πραγματικά με εξέπληξε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει αύριο, όχι όμως δεν θα μπορέσει. Ο Βάνια έδειξε χαρακτήρα με τους Γερμανούς. Έπαιξε πολύ δυναμικά, αλλά στο τέλος είχαμε μία μεγάλη ευκαιρία. Είναι ικανός. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε επικοινωνία.

Όταν δείτε τις φάσεις σε αργή κίνηση θα δείτε τι είναι δίκαιο και τι όχι. Κατανοούμε την κατάσταση. Πολύ σημαντική η εικόνα του β’ ημιχρόνου. Νομίζω ότι θα είναι παρόμοιος ο αυριανός αγώνας με εκείνον του πρώτου γύρου. Οι εναλλαγές στη μπάλα είναι πολύ σημαντικός. Επίσης, εστιάζουμε στη μεσαία γραμμή, εξ ολοκλήρου η ομάδα είναι πολύ καλή. Κάποιοι δεν θα παίξουν ελέω τραυματισμού. Σε αυτό το γήπεδο μπροστά σε αυτούς τους φιλάθλους θα προσπαθήσουν να αποδείξουν την αγωνιστικότητά τους. Στο Βελιγράδι ξεκινήσαμε καλύτερα, έπειτα ανέλαβαν αυτοί στο β’ ημίχρονο και έτσι κατέκτησαν τη νίκη. Και οι δύο ομάδες έχουν την ίδια ποιότητα και θα υπάρξουν τα ίδια στοιχεία».

Για τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων:

«Φυσικά με ενδιαφέρει να δούμε τα αποτελέσματα, αλλά έχουμε εστιάσει σε αυτό που μπορούμε αύριο να κάνουμε εμείς εδώ».