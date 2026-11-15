Βίκος Φalcons - Μαρούσι 93-104: Κατοστάρα στα Ιωάννινα με τρομερή εμφάνιση Γουόκερ και Ντε Σόουζα

Το Μαρούσι πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Βίκου Ιωαννίνων, επικρατώντας με 104-93 σε μία αναμέτρηση με υψηλό σκορ και αρκετές εναλλαγές στην εξέλιξή της.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, πήρε από νωρίς σημαντικό προβάδισμα και πήγε στα αποδυτήρια με διαφορά 14 πόντων (41-55). Ο Βίκος, ωστόσο, δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και προσπάθησε σε αρκετές περιπτώσεις να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης.

Παρά την πίεση των γηπεδούχων, το Μαρούσι διατήρησε την ψυχραιμία του στα κρίσιμα σημεία και με καθοριστικές επιθετικές επιλογές στην τελευταία περίοδο εξασφάλισε το «διπλό».

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Τζάστις άνοιξε τον χορό των τριπόντων για το Μαρούσι, με τον Γιούτοφ να απαντά και τον Κόνιαρη, μετά από καλάθι και φάουλ, να διαμορφώνει το 3-12. Οι ΜακΝέαρ, Καρακώστας και Φρίμαν αντέδρασαν για τον Βίκο, τρέχοντας σερί 7-0 και μειώνοντας σε 10-12, ενώ ο Τζάστις έφερε τη διαφορά στον πόντο (14-15). Στη συνέχεια, όμως, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμό και με επιμέρους σερί ξέφυγαν στο σκορ, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +14 (18-32).

Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα το δεύτερο δεκάλεπτο και με πρωταγωνιστές τους Γόντικα, ΜακΝέαρ, Τζάστις και Φρίμαν μείωσαν σε 27-34. Η απάντηση του Αμαρουσίου ήρθε με δύο διαδοχικά τρίποντα του Ουόκερ, ο οποίος έφερε την ομάδα του στο +13 (29-42). Το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου διατήρησε τον έλεγχο μέχρι την ανάπαυλα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ του 41-55.

Στην τρίτη περίοδο, ο Φλόιντ με δύο εύστοχα τρίποντα προσπάθησε να βάλει ξανά τον Βίκο στο παιχνίδι, μειώνοντας αρχικά σε 46-57 και στη συνέχεια σε 51-62. Μαζί με τον Αγραβάνη έριξαν τη διαφορά στους έξι πόντους (56-62), δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Ο ΝτεΣόουζα, ωστόσο, έβαλε τέλος στην αντεπίθεση των γηπεδούχων, ενώ ο Ντρέτσελ επανέφερε τη διαφορά στους 14 (56-70). Το Μαρούσι διατήρησε το προβάδισμά του και ολοκλήρωσε το τρίτο δεκάλεπτο μπροστά με 69-82.

Ο Βίκος δεν είχε πει την τελευταία του λέξη και μπήκε δυνατά στην τέταρτη περίοδο. Με τους ΜακΝέαρ και Φλόιντ μείωσε στους έξι (76-82), ενώ λίγο αργότερα, με πρωταγωνιστές τους ίδιους και τον Αγραβάνη, πλησίασε ακόμη περισσότερο, στο 85-89. Ο Λούντζης έδωσε ανάσα στο Μαρούσι με τρίποντο, ενώ μετά το κάρφωμα του ΝτεΣόουζα ο Φλόιντ με νέα εύστοχη προσπάθεια από τα 6,75μ. έφερε τον Βίκο σε απόσταση ενός σουτ (88-91).

Στα τελευταία λεπτά, όμως, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι Λούντζης και ΝτεΣόουζα ανέβασαν τη διαφορά στο +10 (89-99), με 1:41 να απομένει για τη λήξη, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στις ελπίδες των γηπεδούχων για ανατροπή. Ο Βίκος δεν κατάφερε να επιστρέψει και το Μαρούσι πανηγύρισε μία σημαντική εκτός έδρας νίκη με τελικό σκορ 93-104.

Τα δεκάλεπτα: 18-32, 41-55, 69-82, 93-104.