Water Polo League: Ισόπαλο το συγκλονιστικό ντέρμπι Βουλιαγμένης και Απόλλωνα

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, ΝΟ Βουλιαγμένης και Απόλλων Σμύρνης αναδείχθηκαν ισόπαλοι 16-16, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Water Polo League.

Ο Απόλλων Σμύρνης μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και διατήρησε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου. Οι Γιάννης Κεχάλαρης και Νίκολα Μπογκντάνοβιτς έδωσαν προβάδισμα 1-2 στους φιλοξενούμενους, ενώ δύο γκολ του Κώστα Μουρίκη στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περιόδου διαμόρφωσαν το 3-4.

Στη συνέχεια, ο Απόλλων ξέφυγε με 3-5 χάρη σε τέρμα του Χαράλαμπου Ρομπόπουλου. Η Βουλιαγμένη, ωστόσο, αντέδρασε με ένα σερί 3-0, με τους Κωνσταντίνο Παπανικολάου, Κας Τε Ρίλε και Χαράλαμπο Τρούλο να βάζουν μπροστά τους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν άμεσα, με δύο γκολ του Κεχάλαρη και ένα του Νίκου Γαρδίκα να διαμορφώνουν το 6-8, πριν ο Γιάννης Τόττης μειώσει σε 7-8 στο τέλος του ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο, ο Νίκος Καστρινάκης ανέλαβε δράση για τη Βουλιαγμένη, σημειώνοντας τέσσερα τέρματα στον παίκτη παραπάνω. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 10-9 και 11-10, όμως ο Απόλλων βρήκε ξανά τις λύσεις και ανέκτησε το προβάδισμα. Το 12-12 στο τέλος του οκταλέπτου διαμόρφωσε ο Τρούλος.

Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Ο Μάρκο Βάβιτς έδωσε δύο φορές το προβάδισμα στον Απόλλωνα, με τον Τε Ρίλε και τον Καστρινάκη να απαντούν για τη Βουλιαγμένη, διαμορφώνοντας το 14-14, 3:11 πριν από το τέλος.

Στα 2:05 πριν από την εκπνοή, ο Κεχάλαρης με γκολ στον παίκτη παραπάνω και ο Χρήστος Λασκαρίδης, έπειτα από λάθος πάσα του Ανδρεάδη, έφεραν τον Απόλλωνα στο 14-16.

Η Βουλιαγμένη, όμως, είχε την τελευταία λέξη. Ο Τε Ρίλε μείωσε σε 15-16 στον παίκτη παραπάνω, 1:07 πριν από τη λήξη, ενώ δέκα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος ο Βλάνταν Σπάιτς πέτυχε το καθοριστικό γκολ, χαρίζοντας στην ομάδα του την ισοπαλία μέσα σε πανηγυρικό κλίμα.