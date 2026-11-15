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Άρης - Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Σπανούλη κόντρα στους «ερυθρόλευκους» - Εκτός ο Γιόβιτς

Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Βασίλη Σπανούλη για την αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Ολυμπιακό στο «Nick Galis Hall», στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστική της GBL.

Άρης - Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Σπανούλη κόντρα στους «ερυθρόλευκους» - Εκτός ο Γιόβιτς
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Το 2/2 απέναντι στους «αιώνιους» θέλει να κάνει ο Άρης, με τους Θεσσαλονικείς να φιλοξενούν στο Αλεξάνδρειο τον Ολυμπιακό, στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Λίγη ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ (17:30) έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα παρατάξει ο Βασίλης Σπανούλης, με τον Έλληνα τεχνικό να μην συμπεριλαμβάνει στις διαθέσιμες επιλογές του τον Λούκα Γιόβιτς, ενώ θυμίζουμε πως εκτός λόγω θλάσης παραμένει και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Μποχωρίδης, Χατζηλάμπρου, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα.

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