Άρης - Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Σπανούλη κόντρα στους «ερυθρόλευκους» - Εκτός ο Γιόβιτς

Το 2/2 απέναντι στους «αιώνιους» θέλει να κάνει ο Άρης, με τους Θεσσαλονικείς να φιλοξενούν στο Αλεξάνδρειο τον Ολυμπιακό, στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Λίγη ώρα πριν το πρώτο τζάμπολ (17:30) έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα παρατάξει ο Βασίλης Σπανούλης, με τον Έλληνα τεχνικό να μην συμπεριλαμβάνει στις διαθέσιμες επιλογές του τον Λούκα Γιόβιτς, ενώ θυμίζουμε πως εκτός λόγω θλάσης παραμένει και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Η δωδεκάδα του Άρη: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Μποχωρίδης, Χατζηλάμπρου, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα.