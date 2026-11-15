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ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-1: Η Αντρέεφσκα έκανε τη διαφορά και το ντέρμπι βάφτηκε «ασπρόμαυρο»

Η Λέντσε Αντρέεφσκα πέρασε ως αλλαγή και με δύο γκολ οδήγησε τον ΠΑΟΚ στο 3-1 επί του Παναθηναϊκού, στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Α’ Εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών.

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 3-1: Η Αντρέεφσκα έκανε τη διαφορά και το ντέρμπι βάφτηκε «ασπρόμαυρο»
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Ο ΠΑΟΚ πήρε το ντέρμπι της Women’s Football League, έχοντας μεγάλη πρωταγωνίστρια τη Λέντσε Αντρέεφσκα, η οποία ήρθε από τον πάγκο και με δύο τέρματα μέσα σε έξι λεπτά έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» διατήρησε το απόλυτο των νικών, φτάνοντας τους 21 βαθμούς σε επτά αγωνιστικές και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, παρέμεινε στους 15 βαθμούς καθώς γνώρισε την πρώτη του απώλεια βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα, δεχόμενος και τα πρώτα του τέρματα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα στο 14ο λεπτό, όταν κέρδισε πέναλτι για χέρι της Σιαφαρίκα. Η Γκατσάνιτσα ανέλαβε την εκτέλεση και ήταν εύστοχη, γράφοντας το 1-0.

Η απάντηση του Παναθηναϊκού ήρθε στο 29’. Η Σιαφαρίκα, που είχε υποπέσει στην παράβαση από την οποία προήλθε το πέναλτι, πήρε την κατάσταση στα χέρια της και με εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Μετά την ισοφάριση, οι γηπεδούχες ανέβασαν την πίεσή τους και προσπάθησαν να ανακτήσουν το προβάδισμα, χωρίς όμως να βρουν δεύτερο γκολ πριν από την ανάπαυλα.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο, κυκλοφορώντας την μπάλα και αναζητώντας τις προϋποθέσεις για να απειλήσει. Το παιχνίδι είχε ένταση και δυνατές μονομαχίες, χωρίς κάποια από τις δύο ομάδες να καταφέρει να αξιοποιήσει την υπεροχή της.

Η είσοδος της Λέντσε Αντρέεφσκα αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του ντέρμπι. Στο 66ο λεπτό, η 34χρονη εξτρέμ αξιοποίησε την εξαιρετική σέντρα που έγινε από τα πλάγια και με κεφαλιά έδωσε ξανά το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ.

Η ίδια παίκτρια χτύπησε για δεύτερη φορά στο 72’, ολοκληρώνοντας μέσα σε έξι λεπτά την ανατροπή των δεδομένων και διαμορφώνοντας το 3-1. Ο ΠΑΟΚ είχε στη συνέχεια τις ευκαιρίες για να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του, όμως το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

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