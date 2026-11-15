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Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί με δουλειά και βίντεο»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στα λάθη και στα επιθετικά ριμπάουντ που εξακολουθούν να προβληματίζουν τον Παναθηναϊκό, ενώ εξήγησε με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει καλύτερη η ομάδα.

Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός θα βελτιωθεί με δουλειά και βίντεο»
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Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Το αποτέλεσμα είχε τη δική του σημασία, καθώς ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε στα στοιχεία που χρειάζεται να διορθώσει η ομάδα του ενόψει της απαιτητικής συνέχειας. Παρά τις αδυναμίες που εντόπισε, αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών του στο αμυντικό κομμάτι, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εικόνα τους σε αυτόν τον τομέα.

Όπως ανέφερε στον ΣΠΟΡ FM TV: «Παίξαμε αρκετά καλά, πρέπει να διορθώσουμε όμως τα λάθη και τα επιθετικά ριμπάουντ τα οποία αποτελούν μόνιμο πρόβλημά μας. Παίξαμε καλά στην άμυνά μας. Τα παιδιά προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα και ήταν ευχάριστο να το παρακολουθείς. Η διαφορά των πέντε πόντων στο τέλος δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα του αγώνα, ήμασταν κυρίαρχοι».

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τι χρειάζεται προκειμένου ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο, ο «Ζοτς» έδωσε μια σύντομη και ξεκάθαρη απάντηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καθημερινής προπόνησης και της ανάλυσης μέσω βίντεο. «Φυσικά με δουλειά και βίντεο», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιό του.

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