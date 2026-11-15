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Super League 2: Ανακοίνωση του Απόλλωνα Καλαμαριάς για τη διαιτησία πριν από το 30ό λεπτό

Ο Απόλλων Καλαμαριάς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις του διαιτητή Τομαρά στην αναμέτρηση με την Athens Kallithea, μέσω ανάρτησης στα social media.

Super League 2: Ανακοίνωση του Απόλλωνα Καλαμαριάς για τη διαιτησία πριν από το 30ό λεπτό
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Οι «κοκκινόμαυροι» αντιμετωπίζουν την ομάδα της Καλλιθέας, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Superbet League 2.

Οι γηπεδούχοι έχουν για πρώτη φορά στον πάγκο τους τον νέο προπονητή τους, Ζόραν Μιλίνκοβιτς, με στόχο να βελτιώσουν τη βαθμολογική τους θέση και να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα.

Πριν συμπληρωθούν 30 λεπτά αγώνα, η ομάδα της Καλαμαριάς προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση για τη διαιτησία του Τομαρά από τη Θράκη, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από αναφορά στη διαιτησία, χωρίς η ομάδα να προχωρήσει σε περαιτέρω διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα, ο Απόλλων δημοσίευσε το εξής μήνυμα: «Οι πληροφορίες μας για τον Κ. Τομαρά βγήκαν αληθινές!!!! Κ. ΛΑΝΟΥΑ ΑΚΟΥΤΕ;;;».

Δείτε τη φάση του πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ της Athens Kallithea:

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