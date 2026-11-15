Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea: Διαφορετική τροχιά, κοινός στόχος

Ο Απόλλων αναζητά αντίδραση μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες, την ώρα που η Athens Kallithea έρχεται με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη κόντρα στον Πανιώνιο.

Το Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea είναι προγραμματισμένο για τις 12:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκονται οι γηπεδούχοι, οι οποίοι μετρούν τέσσερις συνεχόμενες ήττες και χρειάζονται άμεσα βαθμούς για να βελτιώσουν τη βαθμολογική του κατάσταση. Στην τελευταία τους υποχρέωση γνώρισαν την ήττα με 2-1 από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Στον αντίποδα, η ομάδα της Καλλιθέας προέρχεται από μία σπουδαία επικράτηση στο ντέρμπι με τον Πανιώνιο. Το 2-0 όχι μόνο την επανέφερε στις νίκες, αλλά την ανέβασε και στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, όπου συγκατοικεί με την ΑΕΛ, η οποία έχει αγώνα περισσότερο.