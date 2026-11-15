· Απόλλων Καλαμαριάς · Καλλιθέα

Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea: Διαφορετική τροχιά, κοινός στόχος

Με την αναμέτρηση Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea συνεχίζει η 11η αγωνιστική στη Super League 2, με τις δύο ομάδες να χρειάζονται το «τρίποντο» για διαφορετικούς λόγους.

Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea: Διαφορετική τροχιά, κοινός στόχος
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Απόλλων αναζητά αντίδραση μετά από τέσσερις διαδοχικές ήττες, την ώρα που η Athens Kallithea έρχεται με την ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη κόντρα στον Πανιώνιο.

Το Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea είναι προγραμματισμένο για τις 12:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκονται οι γηπεδούχοι, οι οποίοι μετρούν τέσσερις συνεχόμενες ήττες και χρειάζονται άμεσα βαθμούς για να βελτιώσουν τη βαθμολογική του κατάσταση. Στην τελευταία τους υποχρέωση γνώρισαν την ήττα με 2-1 από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Στον αντίποδα, η ομάδα της Καλλιθέας προέρχεται από μία σπουδαία επικράτηση στο ντέρμπι με τον Πανιώνιο. Το 2-0 όχι μόνο την επανέφερε στις νίκες, αλλά την ανέβασε και στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, όπου συγκατοικεί με την ΑΕΛ, η οποία έχει αγώνα περισσότερο.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:45 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Κολοσσός

12:25 SUPER LEAGUE 2

LIVE Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea: Κυριακάτικη μάχη στη Super League 2

12:12 ΣΠΟΡ

Τένις: Η Σαμπαλένκα ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά της

12:02 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός – Κολοσσός: Επιστροφή Ρογκαβόπουλου στην «πράσινη» δωδεκάδα

11:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ήττα από την Τζαμάικα για το Μεξικό - Έμεινε στον πάγκο ο Γκονζάλες

11:28 GREEK BASKET LEAGUE

Παναθηναϊκός: Χωρίς Λεσόρ και Μπάντιο κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου

11:18 SUPER LEAGUE 2

Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea: Διαφορετική τροχιά, κοινός στόχος

11:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο μάγος Ροναλντίνιο επιστρέφει στη δράση για μια τελευταία παράσταση - Η ώρα και το κανάλι

10:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Με πολλές απουσίες η Σερβία κόντρα στην Ελλάδα

10:18 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Αποθέωση για Βιτάλις - Σκόραρε ο Βάργκα με την Ουγγαρία

09:49 NBA

Αντεμπάγιο για Ναν: «Απειλεί τον Γιάννη για να γίνει το κεντρικό πρόσωπο στην Ελλάδα»

09:40 NBA

Μάριο Χεζόνια: Απίθανη εμφάνιση πριν την απόφαση των Καβαλίερς για το μέλλον του (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας