Άρης - Ολυμπιακός: Μεγάλο ντέρμπι στο «Αλεξάνδρειο» - Η ώρα και το κανάλι

Με μια πολύ μεγάλη αναμέτρηση «κλείνει» η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τον Άρη να υποδέχεται τον Ολυμπιακό (15/11, 17:30) στο «Aλεξάνδρειο». Οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη για διαφορετικούς λόγους, σε μία αναμέτρηση που συγκεντρώνει πάνω της όλα τα βλέμματα του φίλαθλου κοινού.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στο πρωτάθλημα, μετρώντας πέντε διαδοχικές νίκες και διατηρώντας το αήττητο στην έδρα του. Με ρεκόρ 5-1, οι Θεσσαλονικείς θέλουν να αξιοποιήσουν την ώθηση που τους δίνει η έδρα τους και να βάλουν δύσκολα στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους οι «κίτρινοι», με μοναδικούς απόντες τους μακροχρόνια τραυματίες, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και Γιώργο Τανούλη.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με στόχο να διατηρήσει το «απόλυτο» των νικών του στο πρωτάθλημα. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εμφατική επικράτηση με 101-72 επί της Ντουμπάι στη EuroLeague και θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, πάντως, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος υπέστη κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του δείκτη του δεξιού χεριού και θα χάσει τόσο το παιχνίδι με τον Άρη όσο και εκείνο με τη Μακάμπι στην Κύπρο. Στη δωδεκάδα αναμένεται να επιστρέψει ο Κώστας Παπανικολάου, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα δώσει το «παρών», παρότι η τιμωρία του έφτασε στο τέλος της.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός παραμένει αήττητος, αλλά βρίσκεται στο -2 λόγω της τιμωρίας που κουβαλά από την προηγούμενη σεζόν. Παράλληλα, οι Πειραιώτες μετρούν 37 διαδοχικές νίκες στην κανονική περίοδο της GBL, με τον Άρη να έχει την ευκαιρία να βάλει τέλος σε αυτό το σερί.

Άρης - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Το τζάμπολ στο «Νick Gallis Hall» είναι προγραμματισμένο στις 17:30 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του ΣΚΑΪ/ΣΠΟΡ ΦΜ TV.