Το πρόγραμμα-βουνό του Παναθηναϊκού με ντέρμπι «αιωνίων» και 8/10 εκτός έδρας

Η πρόσφατη ήττα από τη Μπαρτσελόνα με 76-74 στο «Telekom Center Athens» άφησε πικρή γεύση στον Παναθηναϊκό AKTOR, ο οποίος είδε ένα παιχνίδι που έμοιαζε να έχει υπό τον πλήρη έλεγχό του να χάνεται στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Τζάστιν Ρόμπινσον να χαρίζει στο φινάλε τη νίκη στους «Μπλαουγκράνα».

Η δεύτερη ήττα στο «κάστρο» του ήρθε και οι «πράσινοι» δεν έχουν την... πολυτέλεια να σταθούν για πολύ σε αυτό το αποτέλεσμα, καθώς μπροστά τους βρίσκεται ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα στην EuroLeague, με συνεχόμενα ταξίδια και δύσκολες εκτός έδρας αποστολές.

Είναι χαρακτηριστικό πως από τα δέκα επόμενα παιχνίδια του στη διοργάνωση, τα οκτώ θα τα δώσει μακριά από την Αθήνα. Μια συνθήκη που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, η οποία καλείται να διαχειριστεί ένα γεμάτο αγωνιστικό καλεντάρι, απέναντι σε αντιπάλους με υψηλές φιλοδοξίες.

Η αρχή γίνεται με απαιτητική «διαβολοβδομάδα», όπου το «τριφύλλι» ταξιδεύει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια στις 17 Νοεμβρίου και δύο ημέρες αργότερα θα βρεθεί στη Λιθουανία και τη «Zalgirio Arena» για το παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Βαλένθια στην Ισπανία (24/11), ενώ το πρώτο κομμάτι της εκτός έδρας τετράδας ολοκληρώνεται στις 4 Δεκεμβρίου, στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στη Μπεσίκτας.

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Ανάμεσα σε αυτές τις αναμετρήσεις, το «τριφύλλι» θα επιστρέψει στην Αθήνα για τις εγχώριες υποχρεώσεις του, όμως στη EuroLeague η επόμενη εντός έδρας αποστολή του είναι προγραμματισμένη για τις 11 Δεκεμβρίου, όταν θα υποδεχθεί στο Μαρούσι τον Ολυμπιακό στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν.

Πέντε ημέρες αργότερα, θα φιλοξενήσει τον Ερυθρό Αστέρα, σε ένα ακόμη παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων.

Και αν κάποιος θεωρεί πως το πρόγραμμα γίνεται ευκολότερο στη συνέχεια, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν στο Μόναχο για να αντιμετωπίσουν τη Μπάγερν στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ στις 23 του μήνα θα βρεθούν στα Εμιράτα για το παιχνίδι με την Ντουμπάι.

Το 2026 θα κλείσει με ακόμη μία δύσκολη αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, αυτή τη φορά απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στις 29 Δεκεμβρίου, ενώ το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του 2027 θα τους βρει στην Κύπρο, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (07/01).

Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός καλείται να βγάλει εις πέρας ένα πρόγραμμα... βουνό. Τα διαδοχικά ταξίδια, οι δυνατές έδρες και οι αναμετρήσεις απέναντι σε ομάδες με πρωταγωνιστικούς στόχους συνθέτουν ένα δύσκολο τεστ για το σύνολο του Ομπράντοβιτς.

Η ήττα από την Μπαρτσελόνα κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για αντίδραση, καθώς οι «πράσινοι» θα χρειαστεί να βρουν αποτελέσματα μακριά από το «κάστρο» τους, ώστε να μη χάσουν έδαφος στη βαθμολογία.