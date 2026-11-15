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Ολυμπιακός: Αιχμηρό σχόλιο από τον πατέρα του Ντόρσεϊ για την επιθυμία Κόντσαρ να αποχωρήσει

To σχόλιο του πατέρα του Τάιλερ Ντόρσεϊ σχετικά με το πώς διέρρευσε η είδηση πως ο Τζον Κόντσαρ θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός: Αιχμηρό σχόλιο από τον πατέρα του Ντόρσεϊ για την επιθυμία Κόντσαρ να αποχωρήσει
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Το μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει στον αέρα, με τον Αμερικανό να έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά να μένει εκτός αποστολής από τα παιχνίδια με Άρη για το πρωτάθλημα και Μακάμπι Τελ Αβίβ για την EuroLeague.

Μάλιστα, το τελευταίο του δημόσιο σχόλιο δεν δείχνει πως όλα έχουν ξεπεραστεί.

Την ίδια ώρα, ένας ακόμα παίκτης φέρεται να θέλει να αποχωρήσει. Ο Τζον Κόντσαρ ζήτησε να φύγει από την ομάδα, με τα ρεπορτάζ να αναφέρουν πως επικαλέστηκε δυσκολίες προσαρμογής.

Ένας φίλαθλος εξέφρασε απορίες γιατί βγήκε αυτή η είδηση στα media από τον Ολυμπιακό και δεν διευθετήθηκε το θέμα εσωτερικά προτού να ληφθεί κάποια οριστική απόφαση.

Ο πατέρας του Ντόρσεϊ, Τζέριντ, δεν το άφησε να περάσει κι έκανε το δικό του αιχμηρό σχόλιο.

«Όλα έχουν να κάνουν με τον έλεγχο της αφήγησης. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν γνωρίζει. Η αλήθεια πάντα θα περνάει πάνω από το κεφάλι ενός φανατικού. Σκεφτείτε το μόνοι σας», ανέφερε.

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