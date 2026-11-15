Παναθηναϊκός - Κολοσσός: Με τον κόσμο στο πλευρό του για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα - Ώρα και κανάλι

Στις εγχώριες υποχρεώσεις του στρέφει την προσοχή του ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος την Κυριακή (15/11, 13:00) φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από την Μπαρτσελόνα, συνεχίζοντας την προσπάθειά τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει ξεχωριστή σημασία για το «τριφύλλι», καθώς θα είναι η πρώτη φετινή εντός έδρας παρουσία του στην Stoiximan GBL με τη συμπαράσταση του κόσμου του. Η επιστροφή των φιλάθλων στις εξέδρες του Telekom Center Athens αναμένεται να δώσει ξεχωριστό χρώμα στην αναμέτρηση.

Αγωνιστικά, οι «πράσινοι» έχουν τον πρώτο λόγο και καλούνται να το επιβεβαιώσουν μέσα στο παρκέ. Η ποιότητα, το βάθος και οι λύσεις που διαθέτει το ρόστερ του Παναθηναϊκού αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα. Η αμυντική λειτουργία, η ένταση στην πίεση της μπάλας και η αποτελεσματικότητα στην επίθεση θα είναι στοιχεία στα οποία θα χρειαστεί να δώσει έμφαση το «τριφύλλι».

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο στις 13:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το SPORT FM TV.