Ολυμπιακός: Εκτός πλάνων ο Ντόρσεϊ για Άρη και Μακάμπι Τελ Αβίβ - Πότε αναμένεται να επιστρέψει

Έπειτα από σχεδόν ένα μήνα ατομικών προπονήσεων λόγω της τιμωρίας που του είχε επιβληθεί, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε ξανά στις ομαδικές δραστηριότητες του Ολυμπιακού, δίνοντας το «παρών» στη συγκέντρωση των «ερυθρόλευκων» την Παρασκευή (13/11), ενόψει και της απαιτητικής αναμέτρησης κόντρα στον Άρη στο Αλεξάνδρειο (15/11, 17:30), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Μπορεί ο ομογενής γκαρντ να ενσωματώθηκε και πάλι στις προπονήσεις των Πειραιωτών, ωστόσο μοιάζει να μην υπολογίζεται από τον κόουτς Μπαρτζώκα και το επιτελείο του για τα δύο επερχόμενα παιχνίδια. Δηλαδή αυτό απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αλλά και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο (17/11, 19:00) για την EuroLeague.

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον 30χρονο σουτέρ να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση στην αναμέτρηση της GBL με την Καρδίτσα στη Θεσσαλία, όμως υπάρχει και το ενδεχόμενο να τον δούμε και στο ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15), με το «comeback» του να μην έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.