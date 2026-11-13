· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Εκτός πλάνων ο Ντόρσεϊ για Άρη και Μακάμπι Τελ Αβίβ - Πότε αναμένεται να επιστρέψει

Μπορεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ να επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού, μετά και τη λήξη της τιμωρίας του, ωστόσο ο έμπειρος γκαρντ δεν υπολογίζεται από τον Γιώργο Μπαρτζώκα για τα παιχνίδια κόντρα σε Άρη και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Εκτός πλάνων ο Ντόρσεϊ για Άρη και Μακάμπι Τελ Αβίβ - Πότε αναμένεται να επιστρέψει
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έπειτα από σχεδόν ένα μήνα ατομικών προπονήσεων λόγω της τιμωρίας που του είχε επιβληθεί, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε ξανά στις ομαδικές δραστηριότητες του Ολυμπιακού, δίνοντας το «παρών» στη συγκέντρωση των «ερυθρόλευκων» την Παρασκευή (13/11), ενόψει και της απαιτητικής αναμέτρησης κόντρα στον Άρη στο Αλεξάνδρειο (15/11, 17:30), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Μπορεί ο ομογενής γκαρντ να ενσωματώθηκε και πάλι στις προπονήσεις των Πειραιωτών, ωστόσο μοιάζει να μην υπολογίζεται από τον κόουτς Μπαρτζώκα και το επιτελείο του για τα δύο επερχόμενα παιχνίδια. Δηλαδή αυτό απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αλλά και στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο (17/11, 19:00) για την EuroLeague.

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον 30χρονο σουτέρ να επιστρέφει στην αγωνιστική δράση στην αναμέτρηση της GBL με την Καρδίτσα στη Θεσσαλία, όμως υπάρχει και το ενδεχόμενο να τον δούμε και στο ματς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (20/11, 21:15), με το «comeback» του να μην έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
18:38 SUPER LEAGUE

Ρώτησε για Μπουνταουί ο Ολυμπιακός - Το ποσό που ζητά η Νις

18:36 EUROLEAGUE

Νοκ άουτ και ο Φαρίντ στην Μπασκόνια

18:29 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γεωργία

18:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολλανδοί για Καρέτσα: «Σαν τον Μαραντόνα,το κορυφαίο ταλέντο της Ελλάδας»

18:11 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Κυκλοφορούν τη Δευτέρα (16/11) τα εισιτήρια για την σπουδαία αναμέτρηση με τη Μιλάν

18:06 SUPER LEAGUE

Με Ντεσπόντοφ η αποστολή του ΠΑΟΚ για το φιλικό κόντρα στην Παρτιζάν

18:01 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Έχουμε μεγάλη ανάγκη για νίκες - Θα μας βοηθούσε πολύ ένας... έξτρα παίκτης»

17:40 MUNDOBASKET

Στην αποστολή της Ισπανίας ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ για τα προκριματικά του MundoBasket 2027

17:31 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκή «τρέλα»: Εξαφανίστηκαν σε λιγότερο από μία ώρα τα εισιτήρια με Φράιμπουργκ!

17:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστρέφει στην Αργεντινή ο Μέσι: Η Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε φιλικό με τη Ρίβερ Πλέιτ

17:06 EUROLEAGUE

Χεζόνια: «Αρκετοί οπαδοί του Παναθηναϊκού μας στήριζαν - Θα υπάρξουν κι άλλες ευκαιρίες»

16:53 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Επέστρεψαν στις προπονήσεις Φλιώνης και Ερτέλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας