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Η ΑΕΚ προχωρά για την περίπτωση του Τζον Μικς

Ο Τζον Μικς αποτελεί την πρώτη επιλογή της ΑΕΚ για την ενίσχυση στη θέση «4», με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ προχωρά για την περίπτωση του Τζον Μικς
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Η «Ένωση» βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον 27χρονο Αμερικανό, τον οποίο έχει ξεχωρίσει ως ο βασικός στόχος της για την ενίσχυση της γραμμής των φόργουορντ. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει και όλα δείχνουν πως βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας.

Η φετινή αγωνιστική περίοδος έχει φέρει αρκετούς τραυματισμούς στη «Βασίλισσα», γεγονός που έχει αναγκάσει τους ανθρώπους της ομάδας να αναζητήσουν πρόσθετες λύσεις. Στόχος είναι η κάλυψη των κενών που έχουν δημιουργηθεί, αλλά και η διεύρυνση των επιλογών του τεχνικού επιτελείου σε περισσότερες από μία θέσεις.

Ο Μικς αγωνίζεται κατά κύριο λόγο ως σμολ φόργουορντ, ωστόσο μπορεί να ανταποκριθεί και στον ρόλο του πάουερ φόργουορντ. Διαθέτει ιδιαίτερη ευχέρεια στο περιφερειακό σουτ, με την εκτέλεση από τα 6,75 μέτρα να συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα στοιχεία του παιχνιδιού του.

Την περίοδο 2025/26 αγωνίστηκε στη Γαλατάσαραϊ, ενώ τη φετινή σεζόν βρίσκεται στη Μερκεζεφέντι, με την οποία κατέγραψε κατά μέσο όρο 18,3 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ, σουτάροντας με 41% από τη γραμμή του τριπόντου.

Στο συμβόλαιό του με τη Μερκεζεφέντι υπάρχει buyout, το οποίο η ΑΕΚ εμφανίζεται διατεθειμένη να ενεργοποιήσει, προκειμένου να ολοκληρώσει την απόκτησή του.

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