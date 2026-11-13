Εθνική ελπίδων: «Νοκ άουτ» Μοναστηρλής και Άλεν για τη ρεβάνς με Ισλανδία, κλήθηκε ο Τσομπανίδης

Με δύο απώλειες επέστρεψε η εθνική ελπίδων από το χιονισμένο Ρέικιαβικ, όπου απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ισλανδία, στον πρώτο αγώνα των πλέι-οφ για πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ21.

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Μοναστηρλής, και ο αμυντικός των Σικάγο Φάιαρ, Νόα Άλεν, αποχώρησαν τραυματίες από τη χθεσινή (12/11) αναμέτρηση και τέθηκαν νοκ-άουτ από τη ρεβάνς, που θα γίνει τη Δευτέρα (16/11, 19:00), στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης».

Στη θέση του Μοναστηρλή, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης κάλεσε στην αποστολή τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Αλέξανδρο Τσομπανίδη, ενώ για τη θέση του Άλεν δεν έχει κληθεί κάποιος αντικαταστάτης.