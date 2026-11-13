Αποθέωσε Πήλιο ο Μαράν: «Εχουμε παίκτες που πραγματοποιούν εμφανίσεις υψηλού επιπέδου»

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Σταύρος Πήλιος, στη χθεσινή νίκη της Αλβανίας από της Φιλανδίας, με τον τεχνικό, Ρολάντο Μαράν να αποθεώνει τον παίκτη της ΑΕΚ.

«Η έμφαση δεν δίνεται μόνο σε έναν σταθερό σχηματισμό, αλλά και στην ευελιξία, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Δεν είναι μόνο ο Πήλιος. Και ο Χισάι τα πήγε πολύ καλά, όπως και ο Μιτάι, ο οποίος δεν αγωνίζεται στον συνηθισμένο του ρόλο, αλλά ανταποκρίνεται πολύ καλά» είπε και πρόσθεσε: « Έχουμε, λοιπόν, διαφορετικούς ποδοσφαιριστές που έχουν πραγματοποιήσει εμφανίσεις υψηλού επιπέδου».