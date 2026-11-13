Ολλανδία: Η τελική αποστολή των «Οράνιε» για το ματς με την Ελλάδα - Οι επιλογές Τσάβι

Με 23 ποδοσφαιριστές θα παραταχθεί η Ολλανδία απέναντι στην Εθνική Ελλάδας, στην αναμέτρηση που θα διεξαχθεί το βράδυ της Παρασκευής (13/11, 21:45) στο Άμστερνταμ, για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Ο Τσάβι Ερνάντεθ κατέληξε στις τελικές επιλογές του για το παιχνίδι με τη «γαλανόλευκη», με τον Σεπ Φαν Ντεν Μπεργκ να είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που έμεινε εκτός αποστολής. Ως εκ τούτου, ο 24χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπρέντφορντ δεν θα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την πρώτη του συμμετοχή με το εθνόσημο.

Ο Φαν Ντεν Μπεργκ είχε συμπεριληφθεί για πρώτη φορά στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της χώρας του, προκειμένου να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε στην αμυντική γραμμή μετά την αποχώρηση του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Ο αρχηγός των Ολλανδών τέθηκε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, με τον νεαρό στόπερ να παίρνει την ευκαιρία της πρώτης του κλήσης.

Παράλληλα, από τα πλάνα του Ολλανδού τεχνικού απουσίαζε και ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ, γεγονός που οδήγησε σε διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις αρχικές επιλογές.

Πλέον, όλα είναι έτοιμα για την αναμέτρηση με την Ελλάδα, με τους «οράνιε» να υποδέχονται την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Συνοπτικά, η τελική αποστολή της Ολλανδίας για τον αγώνα με την Ελλάδα:

Τερματοφύλακες: Βερμπρούγκεν, Ρουφς, Φλέκεν.

Αμυντικοί: Χεϊρτράουντα, Μάατσεν, Φαν Χέκε, Γιούριεν Τίμπερ, Φαν Ντε Φεν, Ντάμφρις.

Μέσοι: Ζεχιέλ, Κουίντεν Τίμπερ, Φέερμαν, Ράιντερς, Τιλ, Κόπμαϊνερς, Φρένκι Ντε Γιονγκ.

Επιθετικοί: Κλάιφερτ, Μέερντινκ, Σάμερβιλ, Χάκπο, Λανγκ, Μάλεν, Φαν Μπόμελ.