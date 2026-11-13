Χάποελ Τελ Αβίβ: Πυρ και μανία ο Ιτούδης μετά την ήττα από την Μακάμπι

Με την πίεση να αυξάνεται και το κλίμα στο εσωτερικό της ομάδας να είναι ιδιαίτερα βαρύ, η Χάποελ Τελ Αβίβ καλείται να διαχειριστεί μία δύσκολη αγωνιστική και διοικητική κατάσταση. Η νέα ήττα από τη Μακάμπι, η δεύτερη μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με τον Δημήτρη Ιτούδη να βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης στο Ισραήλ.

Ο Έλληνας προπονητής δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την εικόνα της ομάδας του, ούτε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το τέλος της αναμέτρησης. Στην αρχική τοποθέτησή του στάθηκε κυρίως στην έλλειψη ενέργειας που παρουσίασε η Χάποελ στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά και στα 18 λάθη, καθώς και στην αστοχία από την περιφέρεια, στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, επηρέασαν καθοριστικά την έκβαση του παιχνιδιού.

Η συζήτηση, ωστόσο, πήρε διαφορετική τροπή όταν δέχθηκε ερώτηση για τον χρόνο συμμετοχής του Τόμερ Γκινάτ, ο οποίος αποτέλεσε τον πρώτο Ισραηλινό παίκτη που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Χάποελ στη φετινή EuroLeague.

Η συγκεκριμένη ερώτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιτούδη. Ο προπονητής της ισραηλινής ομάδας ξεκαθάρισε ότι διαθέτει συνολικά 12 παίκτες στο ρόστερ και πως η τελική επιλογή για το ποιοι θα αγωνιστούν αποτελεί αποκλειστικά δική του αρμοδιότητα.

Μάλιστα, η απάντησή του έγινε ακόμη πιο έντονη προς το τέλος, όταν απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλετε να ανοίξετε ένα θέμα; Άιντε, ανοίξτε το». Αμέσως μετά, σηκώθηκε από τη θέση του και αποχώρησε από την αίθουσα, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνέντευξη Τύπου.

Τα όσα συνέβησαν, πάντως, δεν περιορίστηκαν στην αίθουσα των δηλώσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισραηλινού Τύπου, ο Ιτούδης ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος και μετά τη λήξη του αγώνα, με τις σχετικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι χτύπησε με δύναμη την πόρτα των αποδυτηρίων.

Την ίδια στιγμή, τα ίδια δημοσιεύματα κάνουν λόγο για δυσαρέσκεια στους κόλπους της διοίκησης αναφορικά με την αγωνιστική παρουσία της ομάδας, κάνοντας λόγο για μία κατάσταση που έχει πλέον λάβει διαστάσεις κρίσης.

Στο διοικητικό επίπεδο, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στάση των ανθρώπων που βρίσκονται στην κορυφή του συλλόγου. Όπως αναφέρεται στο Ισραήλ, ο βασικός μέτοχος της Χάποελ, Οφέρ Γιανάι, εξακολουθεί να παρέχει τη στήριξή του στον Έλληνα τεχνικό. Αντίθετα, ο πρόεδρος και CEO της ομάδας, Σταβ Σαχάμ, φέρεται να έχει διαφορετική προσέγγιση απέναντι στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Η Χάποελ μετρά πλέον τέσσερις διαδοχικές ήττες και το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαίτερα σημαντικό για την προσπάθεια επιστροφής στις επιτυχίες. Παράλληλα, τα αποτελέσματα των επόμενων αναμετρήσεων αποκτούν ξεχωριστή σημασία και για τον ίδιο τον Ιτούδη, καθώς η πίεση γύρω από τη θέση του στον πάγκο της ομάδας έχει αυξηθεί.