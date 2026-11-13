Η χειρονομία του Μπάτλερ που προκάλεσε ένταση

Ο Ερυθρός Αστέρας γνώρισε βαριά ήττα στη Μαδρίτη από τη Ρεάλ με τον Τζάρεντ Μπάτλερ να είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής.

Όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, μιας και έμεινε μακριά από τον καλό του εαυτό, αλλά και στο εξωαγωνιστικό. Ο παίκτης της ομάδας του Βελιγραδίου έχασε την ψυχραιμία του, λόγω ίσως και της κακής απόδοσης της ομάδας του, αλλά και των όσων άκουγε από την εξέδρα με αποτέλεσμα να απαντήσει στους Μαδριλένους με μια άσεμνη χειρονομία η οποία προκάλεσε ένταση.