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EuroLeague: Αμφίβολοι Μαντάρ και Μπρίσετ στην Μακάμπι για Ολυμπιακό

Προβλήματα τραυματισμών προέκυψαν για τη Μακάμπι μετά τη νίκη επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους Γιαμ Μαντάρ και Ο’ Σέι Μπρίσετ να είναι αμφίβολοι για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.

EuroLeague: Αμφίβολοι Μαντάρ και Μπρίσετ στην Μακάμπι για Ολυμπιακό
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Με δύο σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα ολοκλήρωσε η Μακάμπι τη νίκη της απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ για την EuroLeague, καθώς οι Γιαμ Μαντάρ και Ο’ Σέι Μπρίσετ αποχώρησαν τραυματίες από την αναμέτρηση.

Ο Μαντάρ υπέστη κάταγμα στη μύτη, ενώ ο Μπρίσετ τραυματίστηκε στη μέση έπειτα από άσχημη πτώση. Αμφότεροι δεν θα αγωνιστούν στο ντέρμπι του Σαββάτου με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το πρωτάθλημα Ισραήλ, ενώ η συμμετοχή τους στο παιχνίδι της Τρίτης (18/11) με τον Ολυμπιακό στην Κύπρο, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, παραμένει αμφίβολη.

Ο Μαντάρ είχε απολογισμό 10 πόντους και 7 ασίστ απέναντι στη Χάποελ, ενώ στη φετινή διοργάνωση μετρά κατά μέσο όρο 11,5 πόντους, 4,8 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ. Από την πλευρά του, ο Μπρίσετ ολοκλήρωσε το ντέρμπι με 4 πόντους και 5 ριμπάουντ, έχοντας φέτος 8,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα.

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