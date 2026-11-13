EuroLeague: Αμφίβολοι Μαντάρ και Μπρίσετ στην Μακάμπι για Ολυμπιακό

Με δύο σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα ολοκλήρωσε η Μακάμπι τη νίκη της απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ για την EuroLeague, καθώς οι Γιαμ Μαντάρ και Ο’ Σέι Μπρίσετ αποχώρησαν τραυματίες από την αναμέτρηση.

Ο Μαντάρ υπέστη κάταγμα στη μύτη, ενώ ο Μπρίσετ τραυματίστηκε στη μέση έπειτα από άσχημη πτώση. Αμφότεροι δεν θα αγωνιστούν στο ντέρμπι του Σαββάτου με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ για το πρωτάθλημα Ισραήλ, ενώ η συμμετοχή τους στο παιχνίδι της Τρίτης (18/11) με τον Ολυμπιακό στην Κύπρο, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, παραμένει αμφίβολη.

Ο Μαντάρ είχε απολογισμό 10 πόντους και 7 ασίστ απέναντι στη Χάποελ, ενώ στη φετινή διοργάνωση μετρά κατά μέσο όρο 11,5 πόντους, 4,8 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ. Από την πλευρά του, ο Μπρίσετ ολοκλήρωσε το ντέρμπι με 4 πόντους και 5 ριμπάουντ, έχοντας φέτος 8,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά αγώνα.