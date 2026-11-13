Nations League: «Τελικός» της Γερμανίας στο Βελιγράδι - Το πρόγραμμα της βραδιάς

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμέτρηση της Σερβίας με τη Γερμανία (21:45, Novasports 2HD) στο «Ράικο Μίτιτς», για την 5η αγωνιστική του 2ου ομίλου της League A του Nations League, καθώς το αποτέλεσμά της μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη της πρόκρισης.

Η Γερμανία βρίσκεται στην τρίτη θέση με πέντε βαθμούς, πίσω από την Ελλάδα και την Ολλανδία που έχουν από οκτώ και γνωρίζει πως δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για απώλειες. Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ χρειάζεται τη νίκη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση και σε συνδυασμό με θετικό αποτέλεσμα της Εθνικής απέναντι στους Ολλανδούς, κινδυνεύει να μείνει εκτός πρώτης δυάδας πριν από την τελευταία αγωνιστική.

Το έργο των Γερμανών δυσκολεύουν και οι σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής βρίσκονται οι τραυματίες Μουσιάλα, Γκνάμπρι, Στίλερ, Ουεντραόγκο και Άντον.

Από την πλευρά της, η Σερβία του Βέλικο Παούνοβιτς βρίσκεται στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό, έχοντας γνωρίσει τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Οι γηπεδούχοι αναζητούν αποκλειστικά τη νίκη για να διατηρήσουν τις ελπίδες αποφυγής του απ’ ευθείας υποβιβασμού στη League B, χωρίς να υπολογίζουν και πάλι στον Ντούσαν Βλάχοβιτς. Μάλιστα, λόγω τιμωρίας της UEFA, στις εξέδρες του «Ράικο Μίτιτς» θα επιτρέπεται η παρουσία μόνο παιδιών έως 15 ετών.

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής του 1ου ομίλου της League B, ανάμεσα στη Σλοβενία και την Ελβετία (21:45). Οι Ελβετοί του Ρέμο Φρόιλερ έχουν το απόλυτο με 12 βαθμούς και χρειάζονται έναν ακόμη για να εξασφαλίσουν την απευθείας άνοδο στη League A. Η Σλοβενία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με επτά βαθμούς και θέλει τη νίκη για να παραμείνει στη διεκδίκηση της πρωτιάς.

Την ίδια ώρα, η Σκωτία υποδέχεται τα Σκόπια, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα που θα τη διατηρήσει στη μάχη της δεύτερης θέσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα στο Nations League:

League A - 2ος όμιλος

League B - 1ος όμιλος

Σλοβενία - Ελβετία (21:45)

Σκωτία - Σκόπια (21:45)

League C - 3ος όμιλος

Μολδαβία - Καζακστάν (19:00)

Σλοβακία - Νήσοι Φερόε (21:45)

League C - 4ος όμιλος

Βουλγαρία - Ισλανδία (21:45)

Λουξεμβούργο - Εσθονία (21:45)

League D - 1ος όμιλος

Ανδόρρα - Γιβραλτάρ (21:45)

League D - 2ος όμιλος