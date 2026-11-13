Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα: Σπουδαίο ευρωπαϊκό ραντεβού στο T-Center - Η ώρα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει στο Telekom Center Athens για μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague, καθώς υποδέχεται την Μπαρτσελόνα (13/11, 21:15), με στόχο να υπερασπιστεί την έδρα του και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προέρχεται από μία σπουδαία εκτός έδρας επιτυχία, καθώς πέρασε από τη Μαδρίτη επικρατώντας της Ρεάλ με 115-112, σε ένα παιχνίδι που επιβεβαίωσε την επιθετική ποιότητα και τις μεγάλες δυνατότητες του «τριφυλλιού».

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στο 8-2 και θέλουν να αξιοποιήσουν ξανά την έδρα τους, απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία και ένα εξαιρετικό σερί. Η Μπαρτσελόνα ήρθε στην Αθήνα μετρώντας τέσσερις διαδοχικές νίκες, έχοντας βρει ρυθμό το τελευταίο διάστημα, ενώ διαθέτει μία ιδιαίτερα παραγωγική επιθετική γραμμή, που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε κάθε αντίπαλο.

Με ρεκόρ 7-3, οι Καταλανοί βρίσκονται κοντά στην κορυφή και γνωρίζουν πως ένα διπλό στο Telekom Center Athens θα έχει ιδιαίτερη βαθμολογική αξία. Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, δεν θα παραταχθούν πλήρεις. Το σημαντικότερο πρόβλημα αφορά τον Κέβιν Πάντερ, ο οποίος έχει τεθεί νοκ άουτ λόγω τραυματισμού στον αριστερό αστράγαλο και αναμένεται να απουσιάσει για περίπου έξι εβδομάδες. Εκτός μάχης βρίσκεται και ο Τόσαν Εβμπουομουάν, ενώ πιθανότατα θα επιστρέψουν οι Χουάν Νούνιες και Ουμόχα Γκίμπσον.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επέστρεψε στις προπονήσεις, ενώ εκτός παραμένει ο Λευτέρης Μαντζούκας.

Το μεγάλο ζητούμενο για τους «πράσινους» θα είναι να επιβάλουν τον ρυθμό τους, να μειώσουν τα λάθη, να πάρουν τα ριμπαόυντ και να τρέξουν στο γήπεδο, αλλά και να περιορίσουν την επιθετική λειτουργία της Μπαρτσελόνα. Η παρουσία των Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα και Ματίας Λεσόρ αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο, σε μία αναμέτρηση όπου η ένταση και η συγκέντρωση θα είναι απαραίτητες από το πρώτο λεπτό.

Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις νίκες στις έξι τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις στην EuroLeague, στοιχείο που αποτυπώνει την ισορροπία των τελευταίων ετών. Ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει συνέχεια στην επιτυχία της Μαδρίτης και να στείλει ακόμη ένα μήνυμα προς τους ανταγωνιστές του, απέναντι σε μία Μπαρτσελόνα που έρχεται στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Το τζάμπολ της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 21:15, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.