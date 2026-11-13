NBA: Εντυπωσιακός Κάνινγχαμ με 52 πόντους - Άνετες νίκες για Σίξερς και Τίμπεργουλβς

Τέσσερις αναμετρήσεις περιλάμβανε το πρόγραμμα του NBA, με τους Ντιτρόιτ Πίστονς να πανηγυρίζουν μια σπουδαία νίκη έπειτα από δύο παρατάσεις, τους Φιλαδέλφεια 76ερς να επιστρέφουν στις επιτυχίες και τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς να πραγματοποιούν εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς.

Οι Σίξερς, μετά την ήττα από τους Μπόστον Σέλτικς, αντέδρασαν απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς, φτάνοντας στην επικράτηση με 123-112. Οι Καναδοί ξεκίνησαν καλύτερα και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +9 (33-24), ωστόσο η Φιλαδέλφεια ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, ισοφαρίζοντας σε 60-60 στο ημίχρονο.

Η συνέχεια ανήκε στους γηπεδούχους, οι οποίοι με επιμέρους 36-27 στην τρίτη περίοδο απέκτησαν διαφορά εννέα πόντων (96-87). Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στην τελική επικράτηση. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ από την πλευρά των Ράπτορς ξεχώρισε ο Αρ Τζέι Μπάρετ με 31 πόντους, 14 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Στο πιο συγκλονιστικό παιχνίδι της βραδιάς, οι Ντιτρόιτ Πίστονς χρειάστηκαν δύο παρατάσεις προκειμένου να κάμψουν την αντίσταση των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, επικρατώντας με 144-140. Οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη μάχη από το ξεκίνημα, με τους φιλοξενούμενους να διατηρούν το προβάδισμα στα πρώτα τρία δωδεκάλεπτα και τους γηπεδούχους να αντεπιτίθενται στην τελευταία περίοδο.

Με επιμέρους 31-27, οι Ουίζαρντς έφεραν το παιχνίδι στα ίσα, με τον Τρέι Γιάνγκ να ευστοχεί σε τρίποντο δύο δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και να διαμορφώνει το 121-121, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Εκεί, η Ουάσινγκτον ξεκίνησε με σερί 7-0, όμως οι Πίστονς αντέδρασαν, πλησίασαν στον πόντο (128-127) και με νέο σερί 5-0 πήραν το προβάδισμα με 132-130. Ο Έι Τζέι Ντιμπάντσα, ωστόσο, έδωσε ξανά τη λύση στους γηπεδούχους, ισοφαρίζοντας σε 132-132 και οδηγώντας το ματς σε δεύτερη παράταση. Στο τελευταίο πεντάλεπτο, το Ντιτρόιτ μπήκε με σερί 5-0, διαχειρίστηκε καλύτερα τις κρίσιμες στιγμές και εξασφάλισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη. Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Κέιντ Κάνινγχαμ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 52 πόντους, 5 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Για τους Ουίζαρντς, ο Τρέι Γιάνγκ είχε 37 πόντους, 2 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

Τέλος, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στους Ντάλας Μάβερικς, φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη με 133-94. Οι «Λύκοι» κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά, πήραν τον έλεγχο της αναμέτρησης και δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να ακολουθήσουν τον ρυθμό τους.

Η υπόθεση νίκη ουσιαστικά κρίθηκε στην τρίτη περίοδο, με τη Μινεσότα να εξασφαλίζει σημαντικό προβάδισμα και τον Κρις Φιντς να έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τον χρόνο συμμετοχής, δίνοντας λεπτά και στους παίκτες της δεύτερης πεντάδας στο τελευταίο δωδεκάλεπτο. Ο Μπόουνς Χάιλαντ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 24 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ για τους Μάβερικς ο Ζακ Ρισασέ σημείωσε 22 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 3 ασίστ.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA: