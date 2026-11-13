Ολυμπιακός: Η «μάχη» του Έσε για την επιστροφή του

Τη δική του μάχη για την επιστροφή στη δράση δίνει ο Αργεντίνος μέσος, με τον μέσο του Ολυμπιακού να παρουσιάζει θετικά δείγματα στην αποθεραπεία του και να έχει ως στόχο να επιστρέψει νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ο 25χρονος άσος είχε υποστεί κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, έπειτα από χτύπημα στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ωστόσο ανταποκρίνεται καλά στο πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθεί. Μάλιστα, επιθυμία του είναι να ξεκινήσει προπονήσεις προς το τέλος Νοεμβρίου, προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα για την επιστροφή του ακόμη και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 5 Δεκεμβρίου, εφόσον διεξαχθεί κανονικά, ή διαφορετικά στην αναμέτρηση της 10ης Δεκεμβρίου.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο Έσε θα έχει καταφέρει να επιστρέψει περίπου 15 ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Βέβαια, στον Ολυμπιακό δεν πρόκειται να υπάρξει βιασύνη ή ανάληψη περιττού ρίσκου, καθώς η κατάστασή του αξιολογείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο, το οποίο θα αποφασίσει πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει.

Η απουσία του είναι σημαντική για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, καθώς ο Αργεντινός αποτελεί βασικό κομμάτι των πλάνων του Βάσκου τεχνικού για τη μεσαία γραμμή. Η επιστροφή του αναμένεται να προσφέρει μία πολύτιμη λύση στον άξονα, ενόψει των απαιτητικών υποχρεώσεων που περιμένουν τους «ερυθρόλευκους».

Παράλληλα, όπως σας ενημερώσαμε και σε προηγούμενο ρεπορτάζ, στην Αργεντινή επανέρχονται τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Έσε με τη Ρίβερ Πλέιτ, η οποία φέρεται να εξετάζει την περίπτωσή του για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν έχει πρόθεση να παραχωρήσει εύκολα έναν ποδοσφαιριστή που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό για το παρόν και το μέλλον του.