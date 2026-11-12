"Τσεκάρει" Έσε η Ρίβερ Πλέιτ

Άτυχος στάθηκε στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Σαντιάγκο Έσε, καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο, με τις εξετάσεις να δείχνουν πως υπέστη κάκωση στον έσω πλάγιο σύνδεσμο και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης μέχρι τα τέλη του 2026.

Την ίδια ώρα, το όνομα του 25χρονου βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Ρίβερ Πλέιτ, σύμφωνα με δημοσίευμα του TNT Argentina, ενόψει της επερχόμενης μεταγραφικής περιόδου.

Μάλιστα, ο Έσε φέρεται να βρίσκεται ανάμεσα στις επιλογές που εξετάζει η ομάδα του Μπουένος Άιρες για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, με τη σύμφωνη γνώμη και του προπονητή της, Λεονάρντο Πόνσιο. Υπενθυμίζεται πως το περασμένο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός παραχώρησε στη Ρίβερ Πλέιτ και τον άλλο Αργεντινό ποδοσφαιριστή του, Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Το συμβόλαιο του Έσε με τον Ολυμπιακό εκπνέει το καλοκαίρι του 2028. Συνολικά με την «ερυθρόλευκη» φανέλα έχει καταγράψει 149 συμμετοχές με απολογισμό 4 γκολ και 6 ασίστ και έχει κατακτήσει το Conference League, ένα Πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Ελλάδας, καθώς και ένα Σούπερ Καπ.