Τσάβι: «Στον πρώτο αγώνα η Ολλανδία δεν έδειξε το απαιτούμενο θάρρος»

Τη σημασία της αναμέτρησης με την Ελλάδα, η οποία θα διεξαχθεί την Παρασκευή (13/11, 21:45) στο Άμστερνταμ, ανέδειξε ο Τσάβι Ερνάντες στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Πέμπτη (12/11).

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας, έχοντας δίπλα του τον Τιτζάνι Ράιντερς ως εκπρόσωπο των ποδοσφαιριστών, αναφέρθηκε στην επικείμενη μάχη κορυφής του ομίλου, παρουσιάζοντας τις σκέψεις του για την αγωνιστική προσέγγιση της ομάδας του.

Παράλληλα, ο Ισπανός προπονητής στάθηκε στα σημεία που χρειάζεται να βελτιώσουν οι «οράνιε», σε σύγκριση με την προηγούμενη αναμέτρηση στην Τούμπα, ενόψει ενός αγώνα με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσάβι

Για την κατάσταση με τους τραυματίες και την ιεραρχία των αρχηγών: «Όλοι είναι καλά και έτοιμοι. Έχουν προπονηθεί καλά. Ο Φρένκι ντε Γιονγκ είναι ο νέος αρχηγός. Ο Ντένζελ (Ντάμφρις) είναι ο υπαρχηγός, και ακολουθεί ο Κόντι (Χάκπο)».

Για την αυριανή ενδεκάδα: «Δεν το ξέρει ακόμα. Ούτε εγώ το ξέρω ακόμα· έχω ακόμα κάποιες αποφάσεις να πάρω».

Για την επιστροφή του Ντε Γιονγκ: «Καταρχάς, η προσωπικότητά του. Ζητάει την μπάλα. Θέλει να βελτιώνεται κάθε μέρα και να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας. Και, φυσικά, υπάρχουν και τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους μέσους στον κόσμο. Για μένα, ως προπονητή, αυτοί είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες. Πάνω απ’ όλα, είναι εξαιρετικά νέα το ότι ο Φρένκι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση.

Έχει διαφορετικό προφίλ σε σχέση με τους Φαν Ντάικ, Ντάμφρις ή Χάκπο. Είμαι ικανοποιημένος από όλους τους παίκτες μου και χαίρομαι που ο Φρένκι επέστρεψε. Όσο για το τι είδους αρχηγός ήμουν εγώ ο ίδιος; Ένας συνδυασμός του Φαν Ντάικ και του Ντε Γιονγκ. Μου αρέσει να μιλάω στους παίκτες, θέλω να διασφαλίζω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι».

Για τα μαθήματα από το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα και το αυριανό καθοριστικό αγώνα: «Είναι καθοριστικός, καθώς Ολλανδία και Ελλάδα ισοβαθμούν στην κορυφή του ομίλου. Στον αγώνα στην Ελλάδα η ομάδα δεν έδειξε το απαιτούμενο θάρρος στο πρώτο ημίχρονο, και αυτό θέλουμε να αλλάξει ριζικά στο Άμστερνταμ».

Για τον Γιούριεν Τίμπερ: «Σίγουρα, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης πολλαπλών ρόλων. Μπορεί να αγωνιστεί ως κεντρικός αμυντικός, ως πλάγιος αμυντικός, ή ακόμα και στη μεσαία γραμμή».

Για την απουσία του Βίρτζιλ φαν Ντάικ: «Είναι δυνατός ηγέτης και έχει επιβλητική παρουσία. Είναι παίκτης κορυφαίου επιπέδου. Ωστόσο, η απουσία του αύριο δεν αποτελεί δικαιολογία».

Για την κλήση του Σεπ φαν ντεν Μπεργκ:«Είναι εξαιρετικός παίκτης, και πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι».

Για το τι πρέπει να διορθώσει η ομάδα: «Αντιδράσαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο στην Ελλάδα. Αύριο, θα είναι και πάλι σημαντικό για εμάς να εξουδετερώσουμε αυτές τις στιγμές μετάβασης».

Για τον Ντόνιελ Μάλεν: «Προπονείται πολύ καλά και βρίσκεται σε εξαιρετικό ρυθμό. Θέλει να δείξει τις δυνατότητές του. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την εξαιρετική του φόρμα. Διαθέτει τόσα πολλά χαρίσματα· είναι επίσης πολύ καλός σε κλειστούς χώρους».