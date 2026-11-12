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Νέα δεδομένα στον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ πριν την Ντουμπάι

Ο Ολυμπιακός, για πρώτη φορά μετά την τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τους απόντες ενόψει του αγώνα με την Ντουμπάι.

Νέα δεδομένα στον Ολυμπιακό με τον Ντόρσεϊ πριν την Ντουμπάι
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Για πρώτη φορά στο διάστημα της απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού λόγω τιμωρίας, οι Πειραιώτες συμπεριέλαβαν τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στη λίστα με τους απόντες για το παιχνίδι απέναντι στην Ντουμπάι.

Στην επίσημη ενημέρωση των «ερυθρόλευκων» για τη 12άδα, το όνομα του ομογενή γκαρντ βρέθηκε μαζί με αυτό του Γιαν Μοντέρο και του Κώστα Παπανικολάου, στις απουσίες. Κάτι που δεν συνέβαινε στα προηγούμενα ματς, που ο Ντόρσεϊ επίσης απουσίαζε.

Κάτι που μπορεί να λέει πολλά ενόψει της ολοκλήρωσης της τιμωρίας του, μπορεί να μη λέει και τίποτα.

Η τιμωρία του Ντόρσεϊ ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου, όταν ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (17:30) για την GBL. Επόμενο ματς είναι απέναντι στη Μακάμπι στις 17 Νοεμβρίου στην Κύπρο.

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