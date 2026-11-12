Χωρίς Παπανικολάου κόντρα στην Ντουμπάι ο Ολυμπιακός - Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων»

Στα θετικά αποτελέσματα στην EuroLeague θέλει να επιστρέψει ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούν στη SUNEL Arena την Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η νίκη είναι μονόδρομος μετά την κακή εμφάνιση και την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα, ενώ για ακόμη ένα παιχνίδι υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο.

Συγκεκριμένα, «νοκ άουτ» για την αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα των Εμιράτων τέθηκε ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα καταφυτικού ορθού κοιλιακού και δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του κόουτς Μπαρτζώκα.

Φυσικά εκτός είναι επίσης ο Ζαν Μοντέρο λόγω της ρήξης μηνίσκου, καθώς και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά το πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Τζόζεφ, Πλώτας, Νετζήπογλου, Κόντσαρ, Γουόρντ, Εντζάι, Βεζένκοφ, Χολ, Φουρνιέ, Τζόουνς και Μιλουτίνοφ