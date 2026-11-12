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Ταουσιάνης: «Κρατάω το πάθος και το μέταλλο που δείξαμε» (vid)

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων στάθηκε στην ικανοποίηση για την εικόνα της ομάδας του

Ταουσιάνης: «Κρατάω το πάθος και το μέταλλο που δείξαμε» (vid)
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Η Εθνική Ελπίδων απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ισλανδία στο Ρέικιαβικ, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τα μπαράζ πρόκρισης στην τελική φάση του EURO U21.

Η πρόκριση θα κριθεί πλέον στη ρεβάνς της Δευτέρας (16/11, 19:00), η οποία θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιάννης Ταουσιάνης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πάθος και την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που συνάντησαν στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ταουσιάνης

Το πρώτο σχόλιο: «Ήταν λίγο έξω από τα χαρακτηριστικά μας το παιχνίδι, ωστόσο επιβάλλεται να δώσεις παρών και συνέπεια. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το πάθος και την αποτελεσματικότητα που δείξαμε σε ένα παιχνίδι που απαιτουσε μονομαχίες και δεύτερες μπάλες , απέναντι σε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Έχω να κρατήσω πέρα από τα χαρακτηριστικά, την ποιότητα και το αγωνιστικό πλάνο, ότι μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις συνθήκες».

Για τις καιρικές συνθήκες: «Όταν αγωνίζεσαι σε τέτοιο γήπεδο πρέπει να αποφύγεις τα λάθη και να κάνεις πιο ασφαλείς επιθέσεις».

Για το αν υπήρχε απογοήτευση για τη μη απευθείας πρόκριση: «Δεν υπηρχε απογοήτευση, υπήρχε στιγμιαία πικρία αλλά ξεπεράστηκε άμεσα, μπήκαμε κατευθείαν στη διαδικασία του σημερινού αγώνα γιατί αν μείνεις πίσω δεν κερδίζεις τίποτα».

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