Ισλανδία - Ελλάδα 1-1: Δεν... πάγωσε στα χιόνια και πήρε προβάδισμα για το Euro U21 η Ελπίδων

Μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες, η Εθνική Ελπίδων απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Ισλανδία στο χιονισμένο Ρέικιαβικ και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21, για πρώτη φορά έπειτα από 25 χρόνια.

Παρά τους δύο αναγκαστικούς τραυματισμούς και το γκολ που δέχθηκε στο 90', η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και βρήκε την απάντηση στις καθυστερήσεις. Πλέον, όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Αθήνας.

Ο Μοναστηρλής υπερασπίστηκε την ελληνική εστία, με τους Άλεν, Αλεξίου, Καλογερόπουλο και Κωστούλα να αποτελούν την αμυντική τετράδα από αριστερά προς τα δεξιά. Μουζακίτης και Κοντούρης αγωνίστηκαν στον άξονα, με τον Αλμύρα σε ρόλο επιτελικού μέσου. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Κούτσιας, έχοντας στα άκρα τους Παπακανέλλο και Πνευμονίδη.

Από την πλευρά της, η Ισλανδία ξεκίνησε με τον Πέτερσον κάτω από τα δοκάρια και τους Θόρχαλσον, Γιούλιουσον, Άρονσον και Κρίστιανσον στην άμυνα. Γκούντμουντσον, Ρόμπερτσον και Σίγκουρντσον αποτέλεσαν την τριάδα της μεσαίας γραμμής, ενώ οι Γκούντγιονσεν, Ντάντασον και Θόρστεϊνσον πήραν θέσεις στην επίθεση.

Η Ισλανδία είχε τις στιγμές της, αλλά η Ελλάδα κράτησε το μηδέν

Η χιονοθύελλα και ο πλαστικός αγωνιστικός χώρος δημιουργούσαν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό για τους Έλληνες διεθνείς. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τις συνθήκες και απείλησαν από δύο διαδοχικές στατικές φάσεις στο 8ο και το 9ο λεπτό, όμως οι κεφαλιές των Γιούλιουσον και Ντάντασον δεν προβλημάτισαν τον Μοναστηρλή.

Η Ελλάδα απάντησε στο 14', όταν ο Κούτσιας γύρισε την μπάλα στον Πνευμονίδη, με το σουτ του τελευταίου να μην βρίσκει στόχο. Επτά λεπτά αργότερα, ο Κούτσιας δοκίμασε να απειλήσει με κεφαλιά, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει.

Στο 19', πάντως, η Ισλανδία άγγιξε το γκολ. Ο Γκούντμουντσον πέρασε δύο αντιπάλους και εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι της ελληνικής εστίας. Στο 23' η Εθνική έχασε τον Νόα Άλεν λόγω τραυματισμού, με τον Κάτρη να περνά στη θέση του. Η τελευταία αξιόλογη στιγμή του πρώτου μέρους ανήκε στην Ελλάδα, με τον Αλμύρα να επιχειρεί ένα αδύναμο σουτ στο 37', το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Πέτερσον. Έτσι, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το 0-0.

Το χαμένο πέναλτι και το δραματικό φινάλε

Η εικόνα της αναμέτρησης παρέμεινε ισορροπημένη στο δεύτερο ημίχρονο, με την Ισλανδία να δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες. Στο 52' ο Κούτσιας επιχείρησε ένα διαγώνιο σουτ, το οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του Πέτερσον, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Ντάντασον δεν κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση.

Τα προβλήματα για την Εθνική συνεχίστηκαν, καθώς στο 58' περίπου ο Μοναστηρλής αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, πιθανότατα στον προσαγωγό, και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Ο Μπότης πέρασε εσπευσμένα στον αγωνιστικό χώρο, αναλαμβάνοντας την υπεράσπιση της ελληνικής εστίας.

Στο 61' η Ισλανδία κέρδισε πέναλτι, έπειτα από ανατροπή του Θόρστεϊνσον από τον Καλογερόπουλο. Ο Γκούντγιονσεν ανέλαβε την εκτέλεση, όμως δεν βρήκε στόχο, με τον Μπότη να μπλοκάρει την μπάλα και να κρατά το μηδέν για την Ελλάδα.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 70' έχασαν ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Άρονσον αστόχησε με κεφαλιά από τη μικρή περιοχή. Η Εθνική, ωστόσο, δεν περιορίστηκε αποκλειστικά σε αμυντικό ρόλο και στο 77' έφτασε κοντά στο γκολ, με την προβολή του Αλμύρα να σταματά στον Πέτερσον.

Όλα έδειχναν πως το 0-0 θα παρέμενε μέχρι το τέλος, όμως η Ισλανδία βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 90'. Ο Θόρστεϊνσον έκανε εξαιρετική σέντρα από τη δεξιά πλευρά και ο Μικάελσον με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους.

Η ελληνική ομάδα, όμως, είχε ακόμη μία απάντηση. Στο 90+2' ο Παπακανέλλος επιχείρησε διαγώνιο σουτ, με τον Μικάελσον, που είχε προηγουμένως σκοράρει για την Ισλανδία, να στέλνει άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας. Το 1-1 ήταν γεγονός, με την Εθνική Ελπίδων να παίρνει έναν πολύτιμο βαθμό σε ένα παιχνίδι γεμάτο δυσκολίες και ανατροπές.

Πλέον, η πρόκριση στην τελική φάση του EURO U21 θα κριθεί στην Αθήνα. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 19:00, στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης», εκεί όπου η Εθνική θα διεκδικήσει το εισιτήριο για την τελική φάση.

Ισλανδία - Ελλάδα 1-1

Ισλανδία Κ21: Πέτερσον, Θόρχαλσον, Γιούλιουσον, Αρονσον, Κρίστιανσον, Γκούντμουντσον(78' Κόσιτς), Ρόμπερτσον, Σίγκουρντσον, Γκούντγιονσεν(78' Μικάελσον), Θορστάινσον, Ντάντασον(71' Άντρεσον)

Ελλάδα Κ21: Μοναστηρλής(58' Μπότης), Κωστούλας, Άλεν(23' Κάτρης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Κοντούρης, Μουζακίτης, Αλμύρας(80' Κυριόπουλος), Πνευμονίδης, Παπακανέλλος(58' Σμυρλής), Κούτσιας(80' Μύθου)