Σέκουλιτς: «Σπουδαία ομάδα ο Παναθηναϊκός - Δεν είναι η καλύτερη στιγμή για εμάς»

Δύσκολη αποστολή έχει μπροστά της η Μπαρτσελόνα, καθώς για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, οι «μπλαουγκράνα» αντιμετωπίζουν τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό AKTOR στο «T-Center» (13/11, 21:15).

Παρότι μετράει 7 νίκες στα τελευταία 8 παιχνίδια, η ισπανική ομάδα θα ταξιδέψει στην Αθήνα με δύο κομβικές απουσίες, καθώς «νοκ άουτ» τέθηκε τόσο ο Κέβιν Πάντερ, όσο και ο Τόσαν Εμπουομάν.

Μιλώντας ενόψει της αναμέτρησης, ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς εξήρε την ποιότητα του ρόστερ του «τριφυλλιού», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στις δυσκολίες λόγω των πολλών τραυματισμών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σλοβένος τεχνικός:

«Παίζοντας εκτός έδρας απέναντι στον Παναθηναϊκό, το κλειδί είναι να παίξουμε καλή άμυνα. Έχουν εξαιρετική επίθεση με παίκτες που μπορούν να σκοράρουν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, οπότε η άμυνα θα είναι καθοριστική. Ξέρουμε ότι παίζουμε απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα, με προπονητή πιθανότατα τον καλύτερο στην Ευρώπη, και είναι μια πρόκληση για να δούμε πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτή τη στιγμή, την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Δεν πιστεύω ότι παίζουμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο να παίξουμε καλύτερα, ειδικά στην άμυνα. Να είμαστε πιο συμπαγείς και σκληροί. Και στην επίθεση μπορούμε να τα πάμε καλύτερα, οπότε υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης».

Για τους τραυματισμούς: «Ερχόμαστε με προβλήματα τραυματισμών και, παρότι δεν είναι η καλύτερη στιγμή για εμάς, αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για άλλους παίκτες να βγουν μπροστά. Να δείξουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε ακόμα κι αν έχουμε απουσίες».