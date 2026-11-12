Ολυμπιακός: Παραμένουν οι ποινές για τον πέμπτο τελικό, μειώθηκε το πρόστιμο

Το ΑΣΕΑΔ απέρριψε τις εφέσεις της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τις ποινές που της είχαν επιβληθεί μετά τα επεισόδια στον πέμπτο τελικό της GBL, διατηρώντας τις αγωνιστικές κυρώσεις. Η μοναδική αλλαγή αφορά το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς το συνολικό πρόστιμο μειώθηκε στις 100.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, παραμένει η ποινή αφαίρεσης δύο βαθμών, καθώς και ο αποκλεισμός του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος είχε τιμωρηθεί με επτά αγωνιστικές. Η αρχική απόφαση προέβλεπε δύο αγωνιστικές για υβριστική συμπεριφορά προς αντίπαλο αθλητή και άλλες πέντε για απόπειρα βιαιοπραγίας.

Η υπόθεση αφορά το επεισόδιο ανάμεσα στον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού και τον Κέντρικ Ναν, μετά τη λήξη της αναμέτρησης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ είχε προσφύγει στο ΑΣΕΑΔ, αμφισβητώντας την πρωτόδικη απόφαση και ζητώντας την αναθεώρηση των ποινών.

Σε ό,τι αφορά το πρόστιμο, αρχικά είχαν επιβληθεί 100.000 ευρώ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και επιπλέον 50.000 ευρώ στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Μετά την εξέταση της έφεσης, το συνολικό ποσό περιορίστηκε στις 100.000 ευρώ.

Κατά συνέπεια, η προσφυγή των Πειραιωτών είχε αποτέλεσμα μόνο ως προς τη χρηματική ποινή. Η αφαίρεση των δύο βαθμών και ο επταπλός αγωνιστικός αποκλεισμός του Τζόουνς παραμένουν σε ισχύ, με τις βασικές αγωνιστικές συνέπειες της αρχικής απόφασης να μην αλλάζουν.