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ΠΑΟΚ: Ατομικό για Μιχαηλίδη, συνεχίζουν την αποθεραπεία τους Πέλκας και Γιάκιτς

Την αποθεραπεία τους συνέχισαν οι Κρίστιαν Γιάκιτς και Δημήτρης Πέλκας, ενώ ο Γιάννης Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, με τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται για την επανέναρξη της Super League.

ΠΑΟΚ: Ατομικό για Μιχαηλίδη, συνεχίζουν την αποθεραπεία τους Πέλκας και Γιάκιτς
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Με πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας συνεχίστηκε την Πέμπτη (12/11) η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα των παικτών του «Δικεφάλου του Βορρά» περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις rondo, δουλειά στην επιθετική ανάπτυξη και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Όσον αφορά τα ατομικά προγράμματα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Δημήτρης Πέλκας και Κριστιάν Γιάκιτς συνέχισαν τη διαδικασία αποθεραπείας τους.

Η επόμενη προπόνηση της ομάδας του Αλέσιο Λίσι είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (13/11) στις 10:30.

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