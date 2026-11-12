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ΑΕΚ: Κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς τηλεοπτική μετάδοση το φιλικό με την ΑΕΛ

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την ΑΕ Λεμεσού τη Δευτέρα (16/11, 12:00) στην Allwyn Arena, με την αναμέτρηση να διεξάγεται τελικά χωρίς την παρουσία φιλάθλων και τηλεοπτική κάλυψη.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς τηλεοπτική μετάδοση το φιλικό με την ΑΕΛ
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Η «Ένωση» θα δώσει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την ΑΕ Λεμεσού, με την αναμέτρηση να φιλοξενείται στην Allwyn Arena, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μολονότι η αρχική πρόθεση ήταν να γίνει με την παρουσία κόσμου, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό κι όπως γνωστοποίησε η κυπριακή ομάδα μέσω επίσημης ανακοίνωσής της, το παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, ενώ δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά.

Η ανακοίνωση της ΑΕ Λεμεσού:

«Η εταιρεία AEL FC LTD ενημερώνει ότι τη Δευτέρα (16/11) θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ Αθηνών σε φιλικό αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 12:00, στην Allwyn Arena της Αθήνας. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων, ενώ δεν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον φιλικό αγώνα, το φίλαθλο κοινό μπορεί να παρακολουθεί τους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης».

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