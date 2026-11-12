Rolex Daytona: Η ιστορία του πιο περιζήτητου ρολογιού στον κόσμο

Από τη στιγμή που έχει τη λέξη Rolex, ξέρεις ότι αξίζει την προσοχή σου. Το έχει κερδίσει άλλωστε με τα χρόνια. Το ότι είναι και Daytona ανεβάζει ακόμα το ήδη υψηλό πρεστίζ του. Κι όμως, η σημερινή του δημοφιλία δεν ήταν πάντα δεδομένη καθώς όταν πρωτοκυκλοφόρησε, οι αντιπρόσωποι έκαναν εκπτώσεις για να πουλήσουν τα διαθέσιμα κομμάτια.

Σήμερα, ένα ατσάλινο Daytona με λευκό καντράν κοστίζει 16.900 δολάρια στη Rolex, ενώ στη δευτερογενή αγορά η αξία του μπορεί να ξεπεράσει τα 35.000 δολάρια.

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Η γέννηση ενός θρύλου

Η Rolex παρουσίασε το Cosmograph το 1963, με την αρχική διαφημιστική καμπάνια να χρησιμοποιεί την ονομασία Le Mans. Τελικά, επικράτησε το Daytona, εμπνευσμένο από την ομώνυμη πόλη της Φλόριντα, που αποτελούσε σημείο αναφοράς για τους αγώνες ταχύτητας.

Το πρώτο μοντέλο, με κωδικό 6239, διέθετε χειροκίνητο μηχανισμό, δύο κουμπιά για τη λειτουργία του χρονογράφου και ταχύμετρο πάνω στην ατσάλινη στεφάνη. Οι τρεις μικροί μετρητές στο καντράν έγιναν ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της σχεδίασής του.

Τη δεκαετία του '70 ξεχώρισαν δύο ακόμη εκδόσεις: η 6263 με μαύρη ακρυλική στεφάνη και η 6265 με μεταλλική. Ορισμένες είχαν την επιγραφή Daytona με κόκκινα γράμματα πάνω από τον κάτω μετρητή. Οι συλλέκτες τις γνωρίζουν ως «Big Red».

Το Paul Newman που έγραψε ιστορία

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην ιστορία του μοντέλου συνδέεται με τον θρυλικό ηθοποιό και οδηγό αγώνων Paul Newman. Η σύζυγός του, Joanne Woodward, του χάρισε ένα Daytona 6239 την περίοδο που συμμετείχε στην ταινία Winning (1969), η οποία ενίσχυσε την αγάπη του για τους αγώνες αυτοκινήτου.

Στο πίσω μέρος είχε χαραγμένη τη φράση «DRIVE CAREFULLY ME». Το ρολόι πουλήθηκε το 2017 έναντι 17,75 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τότε ρεκόρ δημοπρασίας για ρολόι χειρός.

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Ο όρος «Paul Newman» χρησιμοποιείται πλέον για συγκεκριμένο τύπο καντράν, με χαρακτηριστικούς αριθμούς και τετράγωνους δείκτες στους μικρούς μετρητές. Μια σχεδιαστική λεπτομέρεια που αρχικά δεν είχε ιδιαίτερη απήχηση, αλλά εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο περιζήτητα χαρακτηριστικά για τους συλλέκτες.

Η εποχή του Zenith και η σύγχρονη Daytona

Το 1988 αποτέλεσε σημείο καμπής. Η Rolex παρουσίασε την Daytona 16520, με διάμετρο 40 χιλιοστών και αυτόματο μηχανισμό βασισμένο στο El Primero της Zenith, τον οποίο είχε τροποποιήσει εκτενώς. Ήταν η πρώτη αυτόματη Daytona και το μοντέλο που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τη μορφή των σημερινών εκδόσεων.

Το 2000 ήρθε η 116520, με ατσάλινη στεφάνη και τον πρώτο χρονογράφο που κατασκεύασε εξ ολοκλήρου η Rolex. Το 2016 ακολούθησε η 116500LN, με κεραμική στεφάνη, ενώ το 2023 παρουσιάστηκε η σημερινή 126500LN, με ανανεωμένο καντράν και μηχανισμό που προσφέρει περίπου 72 ώρες αυτονομίας.

Rolex Daytona16520 Zenith 1996 Black Dial Brown Ser. T Only Watch

Τα σπάνια Daytona που κοστίζουν μια περιουσία

Ανάμεσα στα πιο περιζήτητα κομμάτια βρίσκεται ένα χειροκίνητο 6265 από λευκόχρυσο, το οποίο θεωρείται το μοναδικό γνωστό vintage Daytona αυτού του τύπου. Πουλήθηκε το 2018 έναντι 5,94 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων.

Εξίσου εντυπωσιακό είναι το Rainbow Daytona, με στεφάνη διακοσμημένη από ζαφείρια σε διαφορετικές αποχρώσεις, που δημιουργούν το εφέ του ουράνιου τόξου. Μια σπάνια έκδοση από λευκόχρυσο, κατασκευασμένη περίπου το 1994, έφτασε τα 5,505 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα σε δημοπρασία το 2024.

Το Daytona δεν είναι απλώς ένα ακόμη Rolex

Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας των αγώνων ταχύτητας, της υψηλής ωρολογοποιίας και του ανδρικού στιλ που, έξι δεκαετίες μετά την πρώτη του εμφάνιση, εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων.