Πετρούσεφ: «Ο Μπαρτζώκας είπε κάποια πράγματα που ίσως δεν ήταν αλήθεια»

Μπορεί να έχει περάσει αρκετός καιρός από την κόντρα που είχε ξεσπάσει μεταξύ Μπαρτζώκα και Πετρούσεφ, ο Σέρβος παίκτης όμως φούντωσε και πάλι τη φωτιά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο SWEEK τόνισε ότι ναι μεν όλα είναι καλά με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, αλλά στη συνέχεια είπε ότι ο Έλληνας προπονητής έχει πει ψέματα αναφορικά με τη μεταξύ τους κόντρα.

«Έχω ήδη εξηγήσει τι συνέβη και έχουμε καλές σχέσεις. Πάντα χαιρετιόμαστε. Νομίζω ότι είναι καλός άνθρωπος, οπότε όλα είναι καλά», είπε.

Παρ' όλα αυτά, ο Πετρούσεφ άφησε και μία αιχμή για τον Έλληνα τεχνικό, τονίζοντας ότι προχώρησε σε κάποιες δημόσιες τοποθετήσεις που δεν θα έπρεπε να έχει κάνει. Ωστόσο, επανέλαβε πως δεν του κρατά κακία για οτιδήποτε.

«Είπε κάποια πράγματα στα ΜΜΕ που θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να πει και που ίσως δεν ήταν αλήθεια. Αλλά δεν είμαι κάποιος που κρατάει πράγματα εναντίον των άλλων. Συμπαθώ τους πάντες και είμαι καλά με όλους. Δεν πιστεύω στο να μισείς κάποιον. Οπότε, ναι, όλα είναι καλά», ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Πετρούσεφ.